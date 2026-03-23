«Μόνο μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση μπορεί να επιλύσει αποτελεσματικά την καταστροφική κατάσταση στη Μέση Ανατολή» τόνισε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Η Ρωσία πιστεύει ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα έπρεπε να είχε μετατραπεί σε πολιτική και διπλωματική διευθέτηση ‘’χθες’’» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η Ρωσία πιστεύει ότι οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες συνέπειες» προειδοποίησε.



«Η Ρωσία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΔΥΑΕ (IEA) σχετικά με την κατάσταση γύρω από τον (ρωσικής κατασκευής) ιρανικό πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ».



«Οι απειλές για χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Η Ρωσία στέλνει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι η απειλή πληγμάτων στον πυρηνικό σταθμό είναι επικίνδυνη», δήλωσε ο Πεσκόφ.



Οι ισχυρισμοί του Politico ότι η Ρωσία πρότεινε στην Ουάσινγκτον να σταματήσει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο σε αντάλλαγμα την ανταλλαγή πληροφοριών της Μόσχας με την Τεχεράνη δεν είναι απλώς αναληθείς, είναι εντελώς ψευδείς, επέμεινε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.



Η επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μόλις συμφωνηθούν οι ημερομηνίες· η πρόσκληση ισχύει, δήλωσε ο Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του TASS.

Πηγή: skai.gr

