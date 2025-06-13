Τι είναι η προθεσμία των 60 ημερών που αναφέρει ο Τραμπ για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη σε επιστολή προς τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν ξεκίνησε ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 12 Απριλίου. Η 60η ημέρα ήταν η Πέμπτη.

«Το Ιράν θα έπρεπε να με είχε ακούσει, ξέρετε, τους έδωσα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά τους έδωσα μια προειδοποίηση 60 ημερών και σήμερα είναι η 61η», δήλωσε ο Τραμπ στο CNN το πρωί της Παρασκευής.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει το Ιράν για πιθανή στρατιωτική δράση όταν μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την επιστολή προς τον Χαμενεΐ νωρίτερα φέτος.

«Ελπίζω το Ιράν — και τους έγραψα επιστολή — να διαπραγματευτεί, γιατί αν χρειαστεί να επέμβουμε στρατιωτικά, θα είναι κάτι τρομερό γι’ αυτούς», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox νωρίτερα φέτος, αναφερόμενος στην επιστολή. «Είπα, ελπίζω να διαπραγματευτείτε, γιατί θα είναι πολύ καλύτερα για το Ιράν».

Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπα που εμπλέκονται στις συνομιλίες με το Ιράν γνώριζαν ότι η πίεση για την επίτευξη συμφωνίας αυξανόταν τις τελευταίες εβδομάδες καθώς πλησίαζε η προθεσμία. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει πως οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με το Ιράν θα συνεχιζόταν και μετά την πάροδο των 60 ημερών. Πλέον, το μέλλον των συνομιλιών είναι αβέβαιο, παρόλο που οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν για τη συνέχισή τους.



Πηγή: skai.gr

