Σφοδρή αντίδραση της Τουρκίας στην επίθεση του Ισραήλ

Η Τουρκία εξέφρασε με σαφήνεια την καταδίκη της στην πρόσφατη ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνοντας στήριξη προς την Τεχεράνη και απευθύνοντας κάλεσμα στη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης.

Ηχηρή αντίδραση της Άγκυρας στην κλιμάκωση

Η ανησυχία είναι έντονη στην Τουρκία, έπειτα από την επίθεση του Ισραήλ στην Τεχεράνη. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος AKP και αντιπρόεδρος, Ομέρ Τσελίκ, αντέδρασε άμεσα και σε υψηλούς τόνους, υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Άγκυρας προς το Ιράν, παρά το γεγονός ότι –όπως επισημαίνεται– το Ιράν βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση συγκριτικά με άλλες χώρες της περιοχής.

Ο Ομέρ Τσελίκ τόνισε πως «το Ισραήλ πρόσθεσε μια νέα επίθεση στις άγριες και βάρβαρες ενέργειες του που έχουν φέρει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή, επιτιθέμενο στο Ιράν». Ο ίδιος χαρακτήρισε την επίθεση ως «παράνομη» και «βάρβαρη επιθετικότητα», υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορεί να υπάρξει καμία νομιμότητα ή δικαιολογία για μια ισραηλινή επίθεση». Ο Τσελίκ επεσήμανε ακόμη πως «η πραγματοποίηση αυτής της επίθεσης από το Ισραήλ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποδεικνύει τη σαφή εχθρότητα του Ισραήλ απέναντι στις διπλωματικές προσπάθειες» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα κατά του Ισραήλ.

Ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, καταδικάζοντας με έμφαση την επίθεση στο Ιράν από το «δολοφονικό Ισραήλ». Σε γραπτή ανακοίνωση του αναφέρει: «Καταδικάζουμε την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ κατά του Ιράν με τον πιο έντονο τρόπο. Η επίθεση αυτή, που παραβιάζει ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο, συνιστά πρόκληση που εξυπηρετεί τη στρατηγική πολιτική αποσταθεροποίησης της ισραηλινής κυβέρνησης στην περιοχή».

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι το χτύπημα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εντατικών διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, γεγονός που, όπως σημειώνεται, καταδεικνύει πως «η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν επιθυμεί την επίλυση των ζητημάτων με διπλωματικά μέσα» και δεν διστάζει να διακινδυνεύσει την περιφερειακή σταθερότητα.

Η ανακοίνωση καταλήγει με έκκληση για επείγουσα δράση από τη διεθνή κοινότητα: «Καλούμε όλους να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία και καταστροφή στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ οφείλει να σταματήσει αμέσως τις επιθετικές ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε ευρύτερη σύρραξη».

Δήλωση Ερντογάν: Στο πλευρό του Ιράν

Μετά τις τοποθετήσεις από το AKP και το ΥΠΕΞ, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Ισραήλ. Ο Ερντογάν κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου πως «επιδιώκει να πνίξει σε αίμα και δάκρυα ολόκληρη την περιοχή» και δήλωσε ότι συμμερίζεται τη λύπη του «φίλου και αδελφού λαού του Ιράν» για τα τραγικά θύματα της επίθεσης.

