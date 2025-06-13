Αξιωματούχοι ΗΠΑ: Το Ισραήλ ίσως προσπαθεί για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν έχουν εγείρει εικασίες σχετικά με το κατά πόσον το Ισραήλ στόχευε στην επιβολή αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια άλλη πηγή που γνωρίζει τις τελευταίες πληροφορίες.

Το παραπάνω φαίνεται πως αποτελούσε εδώ και καιρό ένα μακρόπνοο σχέδιο εντός της ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με μια πρόσφατη αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι αυτός ήταν ο πρωταρχικός σκοπός του Ισραήλ με αυτήν την επίθεση, πηγή που γνωρίζει τις εν λόγω πληροφορίες ανέφερε ότι ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισραήλ βρήκε ένα πιθανό «παράθυρο ευκαιρίας» για να δράσει.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα υποστηρίξει το Ισραήλ σε αυτή την προσπάθεια.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι επιθέσεις στόχευαν στην ελάττωσή των δυνατοτήτων του Ιράν και στην απομάκρυνση μιας απειλής καταστροφής από το Ισραήλ.

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο όπου, αν το χάσουμε, δε θα έχουμε κανέναν τρόπο να αποτρέψουμε το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα που θα απειλήσουν την ύπαρξή μας», είπε.

«Έχουμε αντιμετωπίσει τους πληρεξούσιους του Ιράν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, αλλά τώρα έχουμε να κάνουμε με το ίδιο το κεφάλι του φιδιού», συνόψισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.