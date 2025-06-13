Ισραήλ: Γιατί η επίθεση κατά του Ιράν ονομάστηκε «Rising Lion»

Το Ισραήλ ονόμασε τη στρατιωτική του επιχείρηση εναντίον του Ιράν «Rising Lion», αντλώντας την ονομασία από ένα βιβλικό εδάφιο που υπόσχεται ένα νικηφόρο μέλλον για ένα ισχυρό Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φωτογραφήθηκε την Πέμπτη να βάζει ένα χειρόγραφο σημείωμα σε μια σχισμή του Τείχους των Δακρύων, του ιερότερου τόπου προσευχής του Ιουδαϊσμού, το οποίο εκ των υστέρων υποδείκνυε τις επικείμενες επιθέσεις στο Ιράν.

Το γραφείο του Νετανιάχου δημοσίευσε την Παρασκευή μια φωτογραφία του σημειώματος, το οποίο έλεγε «ο λαός θα σηκωθεί σαν λιοντάρι».

Η έκφραση προέρχεται από το εδάφιο 23:24 του Βιβλίου των Αριθμών (το τέταρτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και ένα από τα πέντε βιβλία της Πεντατεύχου): «Ιδού, ο λαός θα σηκωθεί σαν μεγάλο λιοντάρι και θα υψωθεί σαν νεαρό λιοντάρι· δεν θα αναπαυθεί μέχρι να φάει από το θήραμα και να πιει το αίμα των σκοτωμένων».

Αυτό το εδάφιο είναι μέρος του πρώτου χρησμού του Βαλαάμ, Προφήτης των Εβραίων, όπου προλέγει τη δύναμη και την ισχύ του Ισραήλ, συγκρίνοντάς το με ένα λιοντάρι που δεν θα ησυχάσει μέχρι να ικανοποιήσει την πείνα του.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ισραήλ «σατανικές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.