Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ότι θα χρησιμοποιήσει τον αμερικανικό στρατό, στον βαθμό που του επιτρέπει η νομοθεσία, για να υλοποιήσει το σχέδιο μαζικής απέλασης μεταναστών.

Όταν ρωτήθηκε για τον νόμο που σε γενικές γραμμές απαγορεύει τη χρήση του στρατού για την επιβολή του νόμου εντός της χώρας, ο Τραμπ είπε ότι η παράνομη μετανάστευση ισοδυναμεί με εισβολή, η οποία πρέπει να σταματήσει.

«Το θεωρώ εισβολή στη χώρα μας», είπε στη συνέντευξή του ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας. «Θα χρησιμοποιήσουμε την Εθνοφρουρά και θα προχωρήσουμε όσο μου επιτρέπεται, με βάση τους νόμους της χώρας», είπε.

Στην προεκλογική εκστρατεία του ο Τραμπ παρουσίαζε τους μετανάστες ως επικίνδυνους εγκληματίες και υποσχέθηκε ότι θα πατάξει τόσο τη νόμιμη όσο και την παράτυπη μετανάστευση, με μαζικές απελάσεις. Σχεδιάζει να αντλήσει πόρους από όλη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να αποδεσμεύσει χρήματα για το σχέδιό του, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters τον Νοέμβριο.

Ρεπουμπλικανικές και Δημοκρατικές κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την Εθνοφρουρά για να βοηθήσει στη φρούρηση των συνόρων με το Μεξικό, όχι όμως και για τη σύλληψη μεταναστών. Η κυβέρνηση του Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον στρατό παραχωρώντας του έναν παρόμοιο, υποστηρικτικό ρόλο, δήλωσε την Κυριακή ο Τομ Χόμαν, ο επόμενος «τσάρος» των συνόρων, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Θα θέλαμε (το υπουργείο Άμυνας) να μας βοηθήσει σε πολλούς τομείς, στις μεταφορές και στην κατασκευή υποδομών, στη συγκέντρωση πληροφοριών και τη στόχευση. Αλλά οι συλλήψεις θα γίνονται από στελέχη της υπηρεσίας μετανάστευσης», τόνισε.

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κατασκευαστούν νέες εγκαταστάσεις κράτησης για να στεγαστούν οι μετανάστες μέχρι την απέλασή τους. Είπε όμως ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι να προχωρά γρήγορα η διαδικασία απέλασης, περιορίζοντας την ανάγκη για κατασκευή στρατοπέδων ή άλλων χώρων.

«Δεν θέλω να κάθονται σε ένα στρατόπεδο για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να φύγουν και οι χώρες πρέπει να τους πάρουν πίσω», είπε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, τον Ιανουάριο του 2022 ζούσαν στις ΗΠΑ περίπου 11 εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες, ένας αριθμός που πιθανότατα έχει αυξηθεί από τότε.

Το Αμερικανικό Συμβούλιο Μετανάστευσης, που τάσσεται υπέρ της μετανάστευσης, εκτιμά ότι το κόστος απέλασης όλων των παράτυπων μεταναστών θα φτάσει το 1 τρισεκ. δολάρια ή και περισσότερο σε μια δεκαετία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

