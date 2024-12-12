Ο πρόεδρος της Βραζιλίας υποβλήθηκε σήμερα «επιτυχώς» σε μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος νέας αιμορραγίας στον εγκέφαλο και αναμένεται να βγει από την εντατική αύριο Παρασκευή.

«Είναι σε τέλεια νευρολογική κατάσταση, πάει πολύ καλά» είπε για τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ο νευροχειρουργός Μάρκος Σταβάλε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο 79χρονος Λούλα θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα.

Την Τρίτη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο, για να αντιμετωπιστεί ένα αιμάτωμα, συνέπεια μιας πτώσης που είχε στο σπίτι του τον Οκτώβριο.

Ο προσωπικός γιατρός του, Ρομπέρτο Καλίλ, είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Λούλα «είναι ξύπνιος και μιλάει». Αφού επιστρέψει στην Μπραζίλια, ο πρόεδρος «θα μπορεί να ξαναξεκινήσει τη δουλειά» αλλά για την πλήρη ανάρρωσή του θα χρειαστεί να «αναπαυθεί για μερικές εβδομάδες», διευκρίνισε ο γιατρός.

Στις 19 Οκτωβρίου ο Λούλα χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού όταν έπεσε στο μπάνιο της επίσημης κατοικίας του. Λόγω του ατυχήματος αυτού ακύρωσε το ταξίδι του στη Ρωσία για τη σύνοδο των BRICS. Το πρόγραμμά του ωστόσο παρέμεινε φορτωμένο τις επόμενες ημέρες. Στις 18 και 19 Νοεμβρίου φιλοξένησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο τη σύνοδο των G20, το φόρουμ των μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

