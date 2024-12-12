Η άνευ προηγουμένου σχέση του επερχόμενου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με το Fox News αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη σχέση μεταξύ του δεξιού προπαγανδιστικού δικτύου και της κυβέρνησής του. Ο Τραμπ έχει διορίσει 13 νυν ή πρώην υπαλλήλους του Fox σε υψηλόβαθμες θέσεις από τότε που εξελέγη πρόεδρος και φαίνεται βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Μία από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζει είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Τραμπ, εμμονικός τηλεθεατής του Fox, του οποίου η κοσμοθεωρία διαμορφώνεται από τον προγραμματισμό του δικτύου, γέμισε τον Λευκό Οίκο και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της πρώτης θητείας του με γνώριμα πρόσωπα από το δίκτυο. Τουλάχιστον 20 άτομα, τα οποία είχαν στο βιογραφικό τους ότι εργάζονται ή είχαν εργαστεί στο Fox, εντάχθηκαν -με συνοπτικές διαδικασίες- στην κυβέρνησή του κατά τη διάρκεια της θητείας του, γραμματέων του υπουργικού συμβουλίου, κορυφαίων βοηθών του Λευκού Οίκου και πρεσβευτών.

Ο Τραμπ συμβουλευόταν επίσης κατ' ιδίαν μια σειρά από «αστέρες» του Fox, δημιουργώντας ένα σκιώδες υπουργικό συμβούλιο με τεράστια επιρροή στις κυβερνητικές υποθέσεις, των οποίων το βασικό διαπιστευτήριο ήταν η ικανότητά τους να προσελκύουν την προσοχή μέσω δεξιών «κορόνων» και στάζοντας δηλητήριο για τους αντιπάλους. Όλοι τους ήταν εξαιρετικοί στον ρόλο τους και ο Τραμπ ήταν ένας «Θεός». Και συχνά έπαιρνε σημαντικές αποφάσεις με βάση το τι του έλεγαν οι άνθρωποι στο αγαπημένο του δίκτυο, αλλά, δυστυχώς, μερικές φορές με καταστροφικά αποτελέσματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο και -κατά το γνωστό του έργο και συνήθεια- μαζεύει και πάλι κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους από το δυναμικό του δικτύου. Η παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική των προθέσεών του…

Monica Crowley, επικεφαλής του πρωτοκόλλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η Crowley, που πέρασε δύο δεκαετίες ως συνεργάτιδα του Fox, προώθησε κυρίως διάφορες φανατικές θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την καταγωγή του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ενός ντοκιμαντέρ για τον υποτιθέμενο «πραγματικό πατέρα» του. Το σχέδιο του Τραμπ να την ορίσει σε κορυφαία θέση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ναυάγησε λόγω των αποκαλύψεων ότι είχε κάνει λογοκλοπή για το βιβλίο της και τη διδακτορική διατριβή της, αλλά διορίστηκε στη θέση της βοηθού γραμματέα δημοσίων σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών τον Ιούλιο του 2019.

Μετά την ολοκλήρωση της προεδρίας Τραμπ επέστρεψε στη δημοσιογραφία, υποστηρίζοντας ότι το «βαθύ κράτος» προσπαθεί να καταστρέψει τον Τραμπ μέσω του COVID-19 και λίγο καιρό μετά στο αφήγημα προστέθηκαν και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του προέδρου των ΗΠΑ. Συνέβαλε επίσης στο Project 2025, βοήθησε και τον J.D. Vance ως σύμβουλό του για τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Κρόουλι ως την επιλογή του για επικεφαλής του πρωτοκόλλου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις 4 Δεκεμβρίου 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση αυτή έχει βαθμό αντίστοιχο του πρέσβη των ΗΠΑ και του βοηθού υπουργού Εξωτερικών.

Sean Duffy, υπουργός Μεταφορών

Ο Duffy παραιτήθηκε από την πέμπτη θητεία του ως Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Ουισκόνσιν για να γίνει πολιτικός συνεργάτης του CNN το 2019, εντάχθηκε στο Fox ως συνεργάτης το 2020 και έγινε συμπαρουσιαστής της εκπομπής «The Bottom Line» του Fox Business το 2023. Στο κανάλι γνώρισε και τη σύζυγό του, Rachel Campos-Duffy, ενώ είναι και πολύτεκνος, καθώς έχει 9 παιδιά. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ντάφι ήταν η επιλογή του για υπουργός Μεταφορών στις 18 Νοεμβρίου 2024.

Tulsi Gabbard, η νέα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών

Η Γκάμπαρντ είναι Αμερικανίδα πολιτικός, πρώην βουλευτής των ΗΠΑ και βετεράνος των ενόπλων δυνάμεων. Το 2004-2005 υπηρέτησε σε μία ιατρική μονάδα της Χαβανέζικης Εθνοφρουράς του Στρατού στο Ιράκ και το 2008-09 εργάστηκε στο Κουβέιτ ως αξιωματικός της Στρατιωτικής Αστυνομίας.

Εκπροσώπησε τη Χαβάη στο Κογκρέσο από το 2013 έως το 2021, ως μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, ενώ το 2020 κατέβηκε ως υποψήφια για το χρίσμα του κόμματος στις προεδρικές εκλογές. Το Fox την προσέλαβε ως συνεργάτιδά του το 2022. Η Γκάμπαρντ έχει δείξει ιδιαίτερη συμπάθεια για τη χώρα μας. Το 2017 επισκέφθηκε κέντρα προσφύγων και μεταναστών στη χώρα και, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, εντάχθηκε στην ελληνική πολιτική κοινότητα της Νότιας Καλιφόρνια. Τιμήθηκε με το «βραβείο Περικλής» και ο Μάικ Δουκάκης την είχε επαινέσει για τις ικανότητές της στην εξωτερική πολιτική.

Sebastian Gorka, αναπληρωτής βοηθός του προέδρου και ανώτερος διευθυντής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η επιλογή του ακροδεξιού σχολιαστή Σεμπάστιαν Γκόρκα από τον Ντόναλντ Τραμπ για μια ανώτερη θέση εθνικής ασφάλειας προκάλεσε οργή και χλευασμό από ανθρώπους που γνωρίζουν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε συχνά εμφανίσεις στο Fox News κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2016 και προσλήφθηκε για λίγο από το δίκτυο προτού μεταβεί στον Λευκό Οίκο, όπου υπηρέτησε ως αναπληρωτής βοηθός του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η δουλειά του ήταν ασαφής και προφανώς έκανε ελάχιστα πράγματα εκτός από το να βγαίνει στην τηλεόραση για να υποστηρίξει τον πρόεδρο πριν απολυθεί τον Αύγουστο του 2017. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Fox ως κανονικός συνεργάτης, τον Μάρτιο του 2019 εγκατέλειψε το Fox για τη Sinclair Broadcast Group και το 2021, έγινε παρουσιαστής του Newsmax.

Διάφοροι μελετητές εθνικής ασφάλειας σε ακαδημαϊκούς και πολιτικούς κύκλους έχουν χαρακτηρίσει τον Γκόρκα ως περιθωριακό. Ορισμένοι κριτικοί αμφισβήτησαν τα ακαδημαϊκά του διαπιστευτήρια, τις απόψεις του για το Ισλάμ και τη ριζοσπαστικοποίηση. Ωστόσο, το χειρότερο για τον ίδιο είναι ότι φέρεται να είναι μέλος του ουγγρικού νεοναζιστικού Τάγματος Βιτέζ (Vitezi Rend), μιας ομάδας που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λέει ότι ήταν «υπό την καθοδήγηση της ναζιστικής κυβέρνησης της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» και η οποία συνεχίζει να είναι νεοναζιστική στον προσανατολισμό της.

Kimberly Guilfoyle, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι προσωπική φίλη του Ντόναλντ Τραμπ, πρώην νύφη του, αφού ήταν αρραβωνιασμένη με τον υιό του, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεννήθηκε το 1969 και η ιστορία της θυμίζει πολύ το αμερικανικό όνειρο. Ήταν παιδί μεταναστών, ενός Ιρλανδού και μιας Πορτορικανής, μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο και σπούδασε στη Νομική του πανεπιστημίου της ίδιας πόλης, εργαζόμενη παράλληλα ως μοντέλο.

Από το 1994 έως το 2004 υπηρέτησε από διάφορες θέσεις στην πολιτειακή δικαιοσύνη της Καλιφόρνιας (Σαν Φρανσίσκο και Λος Αντζελες), ενώ το 2004 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου λίγο αργότερα, το 2006, ξεκίνησε η καριέρα της στο Fox News. Ωστόσο, αν κάτι «βαραίνει» το ιστορικό της είναι η κατηγορία, από την πρώην βοηθό της, για σεξουαλική παρενόχληση -η ίδια αρνείται ότι συνέβη-, ενώ «αρνητικό» πρόσημο είχε και η συνεργασία της με την Κάμαλα Χάρις στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο.

Το Fox News πλήρωσε 4 εκατ. δολάρια στην πρώην βοηθό της για να μην συρθεί στα δικαστήρια, ενώ η μέλλουσα πρέσβης έχει κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της επίδειξης άσεμνων εικόνων ανδρικών γεννητικών οργάνων. Το κανάλι την ανάγκασε να αποχωρήσει τον Ιούλιο του 2018 -αρκετά χρόνια πριν από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου της. Εκείνη την εποχή, ήταν συμπαρουσιάστρια της πολιτικής εκπομπής συζήτησης «The Five». Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αρνήθηκε δημοσίως κάθε κατηγορία.

Pete Hegseth, υπουργός Άμυνας

Ο Πιτ Χέγκσεθ, άλλοτε ταγματάρχης του πεζικού στην Εθνοφρουρά, διατηρεί εδώ και καιρό στενούς δεσμούς με τον Τραμπ, ο οποίος τακτικά έπλεκε το εγκώμιό του - επιμένοντας να παρακολουθεί το Fox News, ακόμη και όταν το επέκρινε. «Ο Πιτ είναι σκληρός, έξυπνος και πιστεύει πραγματικά στο America First», δήλωσε ο Τραμπ. «Με τον Πιτ στο τιμόνι, προειδοποιούμε τους εχθρούς της Αμερικής – ο στρατός μας θα γίνει και πάλι σπουδαίος και η Αμερική δεν θα υποχωρήσει ποτέ».

Σύμφωνα με το βιογραφικό του στο Fox News, έχει μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης John F. Kennedy του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Ο Χέγκσεθ είναι συμπαρουσιαστής της εκπομπής «Fox & Friends Weekend» του Fox News, με το οποίο συνεργάζεται εδώ και μια δεκαετία. Ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ λόγω των τακτικών εμφανίσεων του τότε προέδρου στην εκπομπή. Πέραν της τηλεοπτικής του καριέρας, ο 44χρονος έχει επίσης γράψει πολλά βιβλία -μεταξύ αυτών και το «The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free», το οποίο ο Τραμπ, παρουσιάζοντας την υποψηφιότητα του Χέγκσεθ για το υπουργείο Άμυνας, εγκωμίασε ως «best seller των New York Times επί εβδομάδες».

Tom Homan, ο νέος «τσάρος των συνόρων»

Ο Homan εντάχθηκε στο Fox ως συνεργάτης τον Αύγουστο του 2018, δύο μήνες μετά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθυντή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων. Είναι θιασώτης μιας εξαιρετικά σκληρής γραμμής. Έπαιξε βασικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εξαιρετικά αμφιλεγόμενης πολιτικής του Τραμπ για τον διαχωρισμό των οικογενειών, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά που διέσχιζαν τα νότια σύνορα στις ΗΠΑ χωρίς νόμιμη άδεια χωρίζονταν από τους γονείς τους ή άλλους ενήλικες, ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να διωχθούν ποινικά.

Mike Huckabee, πρέσβης στο Ισραήλ

Ο Χάκαμπι είναι ένας από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές των επιχειρήσεων εβραϊκών εποικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός που μαρτυρά τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης στο παλαιστινιακό.

«Αγαπά το Ισραήλ, τον λαό του Ισραήλ, και ομοίως ο ισραηλινός λαός τον αγαπά. Ο Μάικ θα εργαστεί άοκνα για να φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε ο Τραμπ σε γραπτή δήλωσή του. Ας σημειωθεί πως η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, θυγατέρα του Μάικ Χάκαμπι, που είναι σήμερα κυβερνήτης του Αρκάνσας διετέλεσε το παρελθόν ως γραμματέας Τύπου του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του. Είχε εβδομαδιαία εκπομπή στο Fox για περισσότερα από έξι χρόνια, πριν αποχωρήσει το 2015. Στη συνέχεια πήγε την εκπομπή του στο Trinity Broadcasting Network και παρέμεινε συχνός σχολιαστής του Fox, τον οποίο το δίκτυο αναγνωρίζει ως συνεργάτη του.

Άλλα πρόσωπα είναι: ο Keith Kellogg, ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία και τη Ρωσία, ο Dr. Marty Makary, επίτροπος του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων, η Dr. Janette Nesheiwat, γενική χειρουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, η Abigail Slater, βοηθός γενικού εισαγγελέα για το τμήμα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Michael Waltz, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας κ.ο.κ.

