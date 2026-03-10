Τραμπ: Ο νέος ηγέτης του Ιράν θα οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την πεποίθησή του πως ο πόλεμος στο Ιράν «θα τελειώσει αρκετά σύντομα», μιλώντας σε εκδήλωση στο Μαϊάμι. «Θα έχουμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο μόλις τελειώσει. Και θα τελειώσει αρκετά σύντομα», τόνισε.

«Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά, Προχωράμε πιο αποφασισμένοι από ποτέ για να πετύχουμε την τελική νίκη που θα τερματίσει αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο μια για πάντα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Μαζί με τους ισραηλινούς συμμάχους μας, συντρίβουμε τον εχθρό», δήλωσε και υπεραμύνθηκε της απόφασης για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν.

«Εντός μιας εβδομάδας θα μας είχαν επιτεθεί, 100%. Ήταν έτοιμοι. Είχαν όλους αυτούς τους πυραύλους, πολύ περισσότερους από όσους πίστευε κανείς. Θα εξαπέλυαν επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ. Κι αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον του Ισραήλ», υποστήριξε.

Προστασία στα Στενά του Ορμούζ

«Οι ΗΠΑ παρέχουν ασφάλεια σε όσα πλοία θέλουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Πρέπει να επιτρέψουμε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Προσπαθούμε να προστατεύσουμε όλο το κόσμο. Ακόμη και την Κίνα, η οποία επηρεάζεται περισσότερο από όλους από το κλείσιμο των Στενών. Είμαι υπερήφανος που το κάνουμε αυτό για την Κίνα, έχουμε μια πολύ καλή σχέση», συμπλήρωσε, ενώ για μια ακόμη φορά εξήρε τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ:

«Συνεχίζουμε αυτή την επιχείρηση, ο στρατός μας είναι ο καλύτερος. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που προβλέπαμε».

Ο νέος ηγέτης του Ιράν θα οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξελέγη ανώτατος ηγέτης του Ιράν - διαδεχόμενος έτσι τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ομιλία του στους ρεπουμπλικανούς.

Όταν ρωτήθηκε αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αποτελεί στόχο, ο Τραμπ απάντησε πως θα ήταν «ακατάλληλο» να το πει αυτό.

Ανέφερε ωστόσο ότι θα επέλεγε για νέο ηγέτη του Ιράν τον μεγαλύτερο γιο του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί, αν δεν βρισκόταν μακριά από τη χώρα. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα, την ηγεσία της οποίας ανέλαβε μια γυναίκα «από μέσα», που έχει άψογη συνεργασία με τις ΗΠΑ.

skai.gr

