Υπάρχουν δύο νικητές στο Ιράν... Κανένας από τους δύο δεν είναι η Αμερική

Η Μέση Ανατολή εμφανίστηκε ως βασικός πυλώνας στην ατζέντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής τη δεκαετία του 1970, με το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου, τους ομήρους στο Ιράν και την εισβολή της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Την περίοδο εκείνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνταν από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ να ανακοινώσει ένα νέο δόγμα το 1980: «Μια προσπάθεια οποιασδήποτε εξωτερικής δύναμης να αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής του Περσικού Κόλπου θα θεωρηθεί ως επίθεση στα ζωτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και μια τέτοια επίθεση θα αποκρουστεί με κάθε απαραίτητο μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βίας».

Για να υποστηρίξει τα λόγια του, ο Κάρτερ δημιούργησε την Κοινή Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης. Το 1983, η μονάδα αυτή μετονομάστηκε σε Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το στρατιωτικό νευραλγικό κέντρο που τώρα διευθύνει την Επιχείρηση Epic Fury εναντίον του Ιράν.

Στις μέρες μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενεργειακά ανεξάρτητες, επομένως θα περίμενε κανείς ότι ο Περσικός Κόλπος δεν θα είχε τόση σημασία για τους ηγέτες των ΗΠΑ. Αλλά αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επικαλούνται τώρα την έλλειψη εξάρτησης των ΗΠΑ από το ξένο πετρέλαιο ως λόγο για τον οποίο είναι εύκολο να επιτεθούν στο Ιράν. Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ δήλωσε τον Οκτώβριο ότι επειδή «δεν παίρνουμε πλέον πετρέλαιο από το Στενό του Ορμούζ», οι ΗΠΑ έχουν πλέον την «ελευθερία» να χρησιμοποιούν στρατιωτική ισχύ χωρίς να ανησυχούν για τις συνέπειες στην αντλία. Αυτή ακριβώς η θεωρία δοκιμάζεται σήμερα.

Ενώ οι λογικές μεταβάλλονται, οι ΗΠΑ παραμένουν βυθισμένες στην κινούμενη άμμο της Μέσης Ανατολής παρά τις δεκαετίες προσπαθειών απεμπλοκής. Το 2011, ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε μια στροφή προς «το τεράστιο δυναμικό της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού», μετά από μια δεκαετία με δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή, που κόστισαν ακριβά στις ΗΠΑ, τόσο οικονομικά, όσο και σε απώλειες στρατιωτών. Το 2016, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «η τρέχουσα στρατηγική μας για την οικοδόμηση εθνών και την αλλαγή καθεστώτος είναι μια αποδεδειγμένη, απόλυτη αποτυχία» και ορκίστηκε να επικεντρωθεί στο εσωτερικό μέτωπο.

Αυτό ακριβώς... ΔΕΝ συμβαίνει σήμερα. Οι ΗΠΑ ξοδεύουν ακόμα περισσότερο αίμα και πλούτο, σε έναν πόλεμο για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ έχει δίκιο ότι το Ιράν έχει ένα κακό καθεστώς και ένα 47ετές ιστορικό εχθρότητας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ήταν δύσκολο να υποστηρίξει κανείς, ακόμη και πριν από τα τελευταία γεγονότα, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αποτελούσε σημαντική απειλή για τις ΗΠΑ. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μπορεί να μην είχε «εξαλειφθεί πλήρως» από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές τον Ιούνιο, όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ, αλλά σίγουρα υπέστη οπισθοδρόμηση. Δεν υπήρχε «άμεση» απειλή από το Ιράν για να δικαιολογήσει τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου ξαφνικά. Έναν πόλεμο με τεράστιο κόστος και από μία Αμερική που το εθνικό χρέος της είναι ήδη κοντά στα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μέσα από τη συγκεκριμένη λογική, οι ΗΠΑ χάνουν έδαφος στον ανταγωνισμό έναντι -όχι του Ιράν, αλλά- της Κίνας και της Ρωσίας.

Η Ρωσία ήδη επωφελείται από τον πόλεμο στο Ιράν. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η απόφαση του Τραμπ να χαλαρώσει τις κυρώσεις στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής. Οι ΗΠΑ καταναλώνουν επίσης γρήγορα τα περιορισμένα αποθέματα πυραύλων, ιδίως αναχαιτιστικών συστημάτων αεράμυνας, που είναι απολύτως απαραίτητα στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι περισσότεροι πύραυλοι Patriot δαπανήθηκαν σε μόλις τρεις ημέρες μάχης με το Ιράν από όσους έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία από το 2022.

Η αρχική επιτυχία της αμερικανικής βομβαρδιστικής εκστρατείας μπορεί να έχει κάποιο αποτρεπτικό αποτέλεσμα εναντίον της Κίνας, επιδεικνύοντας την στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, αλλά οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται σχεδόν ανεξέλεγκτα είναι επίσης απαραίτητοι για την υπεράσπιση της Ταϊβάν, και θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να αναπληρωθούν.

Γενικότερα, όλη η ενέργεια και η προσοχή που οι ΗΠΑ διοχετεύουν στη Μέση Ανατολή, αποσπούν περαιτέρω την προσοχή από την αυξανόμενη οικονομική και στρατιωτική πρόκληση που ακούει στο όνομα... Κίνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ οι ΗΠΑ επικεντρώνονταν στους πολέμους μετά την 11η Σεπτεμβρίου, επλήγησαν από το «σοκ της Κίνας» με μια αύξηση φθηνών κινεζικών εισαγωγών που κόστισε περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τομέα της μεταποίησης. Οι οικονομολόγοι David Autor και Gordon Hanson προειδοποιούν τώρα ότι πρόκειται να βιώσουμε ένα δεύτερο σοκ από την Κίνα, το οποίο θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ανατρεπτικό από το πρώτο.

Ενώ ο Τραμπ βομβαρδίζει διάφορες χώρες, επιβάλλει δασμούς, αποθαρρύνει τους ξένους φοιτητές από το να έρθουν στην Αμερική και μειώνει τη χρηματοδότηση της έρευνας, η Κίνα κάνει τεράστιες επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να κυριαρχήσουν στις βιομηχανίες του μέλλοντος. Το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής αναφέρει ότι η Κίνα ξεπέρασε πλέον τις ΗΠΑ στην έρευνα για 66 από τις 74 τεχνολογίες αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, των υπεραγωγών, της κβαντικής υπολογιστικής και των οπτικών επικοινωνιών. Η Κίνα κατασκευάζει ήδη περίπου το 70% των ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, το 80% των smartphones, το 80% των μπαταριών ιόντων λιθίου και το 90% των drones. Πέρυσι, περίπου τα μισά από όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν στην Κίνα ήταν ηλεκτρικά ή υβριδικά. Το συγκρίσιμο ποσοστό για τις ΗΠΑ είναι 22% - και είναι πιθανό να μειωθεί μετά την κατάργηση της φορολογικής πίστωσης για τα ηλεκτρικά οχήματα από το Κογκρέσο.

Η Κίνα προχωρά επίσης σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύος. Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι το Πεκίνο «συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο» προς τον στόχο του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος είναι να κερδίσει έναν πόλεμο στην Ταϊβάν μέχρι το τέλος του 2027». Η Κίνα διαθέτει το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο και επεκτείνει γρήγορα το απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων, αλλά και τις πυρηνικές της δυνάμεις. Η Κίνα αμφισβητεί ακόμη και την υποθαλάσσια κυριαρχία της Αμερικής κατασκευάζοντας υποβρύχια που μπορούν να εξαπολύσουν πυρηνικά πλήγματα από κοντά στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ δαπανά δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να βομβαρδίσει το ιρανικό καθεστώς μέχρι να το διαλύσει. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αλλά, σε αυτό το σημείο, θα βασιστώ στη Ρωσία και την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

