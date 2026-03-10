Ο Τραμπ εξετάζει χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω των τιμών πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Trump), εξετάζει τη χαλάρωση των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την αποδέσμευση εκτάκτων αποθεμάτων αργού πετρελαίου, ως μέρος ενός πακέτου επιλογών που στοχεύουν στον περιορισμό της εκτόξευσης των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι διαβουλεύσεις αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες του Λευκού Οίκου ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων στο Ιράν θα βλάψει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ ελπίζουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Αναλυτές και στελέχη του κλάδου δήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος διαθέτει λίγα ουσιαστικά εργαλεία για να περιορίσει γρήγορα τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, εκτός εάν οι αρχές καταφέρουν να αποκαταστήσουν τη ροή των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ, της στενής υδάτινης οδού μεταξύ Ιράν και Ομάν που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

«Το πρόβλημα είναι ότι οι επιλογές κυμαίνονται από οριακές και συμβολικές έως βαθιά μη συνετές», δήλωσε μία από τις πηγές που συμμετέχει στις προσπάθειες του Λευκού Οίκου.

Η αναταραχή στις ενεργειακές αγορές έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τον Τραμπ, ο οποίος έχει επιδιώξει να διατηρήσει τις τιμές των καυσίμων χαμηλές ως ακρογωνιαίο λίθο του οικονομικού του μηνύματος προς τους ψηφοφόρους. Μια παρατεταμένη άνοδος του κόστους του πετρελαίου και της βενζίνης θα μπορούσε να επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία, αυξάνοντας τις τιμές των μεταφορών και των καταναλωτικών αγαθών.

Ρωσικές κυρώσεις

Η χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ήταν μεταξύ των επιλογών πολιτικής, σύμφωνα με τις πηγές.

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχύσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου σε μια περίοδο μαζικών διαταραχών στις αποστολές από τη Μέση Ανατολή λόγω της επεκτεινόμενης σύγκρουσης με το Ιράν. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να στερήσουν από τη Ρωσία έσοδα για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ευρεία ελάφρυνση των κυρώσεων καθώς και πιο στοχευμένες επιλογές που θα επέτρεπαν σε ορισμένες χώρες, όπως η Ινδία, να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο χωρίς τον φόβο αμερικανικών κυρώσεων, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος της Ρωσίας για τις επενδύσεις, Κίριλ Ντμίτριεφ, είχε γράψει στο X στις 7 Μαρτίου ότι συζητούσε την ιδέα της άρσης των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «οι δυτικές κυρώσεις αποδείχθηκαν επιζήμιες για την παγκόσμια οικονομία».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση πολιτικής για τη Ρωσία θα προερχόταν απευθείας από τον Τραμπ ή μέλος της ομάδας του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον συζητούν ξεχωριστά με ομολόγους τους από την G7 μια πιθανή κοινή αποδέσμευση αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα.

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν τον συντονισμό πωλήσεων πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR), αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν εξετάζουν την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές αμερικανικής ενέργειας ως τρόπο ελέγχου των τιμών.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές πολιτικής για τον Τραμπ περιλαμβάνουν την παρέμβαση στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου, την αναστολή ορισμένων ομοσπονδιακών φόρων και την άρση των απαιτήσεων βάσει του νόμου Jones Act, ενός νόμου που ορίζει ότι τα εγχώρια καύσιμα μεταφέρονται μόνο με πλοία υπό αμερικανική σημαία, ανέφεραν οι πηγές.

«Ένα πολύ μικρό τίμημα»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ υποβάθμισε την άνοδο των τιμών, λέγοντας ότι η αύξηση θα είναι προσωρινή και «είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για τις ΗΠΑ».

Πρόσθεσε ότι μόνο ένας «ανόητος» θα το έβλεπε διαφορετικά.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει ένα ισχυρό σχέδιο δράσης για τη διατήρηση της σταθερότητας των ενεργειακών αγορών και εξετάζει αξιόπιστες επιλογές.

Οι παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τα μέσα του 2022, αγγίζοντας στιγμιαία τα 119 δολάρια το βαρέλι, με το κόστος της βενζίνης και άλλων καυσίμων να αυξάνεται ως αποτέλεσμα από τότε που ξεκίνησαν τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να συγκεντρώσουν προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην άμβλυνση της πίεσης στις τιμές του αργού και της βενζίνης. Στις διαβουλεύσεις συμμετέχουν κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης της προσωπάρχη Σούζι Γουάιλς και του κορυφαίου συμβούλου Στίβεν Μίλερ, ανέφεραν οι πηγές.

Ένα σχέδιο του Λευκού Οίκου για την παροχή ναυτικών συνοδειών και ασφαλιστικής κάλυψης για τα δεξαμενόπλοια που ταξιδεύουν στα Στενά του Ορμούζ έχει αποτύχει μέχρι στιγμής να ενισχύσει σημαντικά τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω της ζωτικής αυτής υδάτινης οδού.

