Αινιγματική δήλωση Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει «σχεδόν ολοκληρωθεί»

Αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι έχει κάποιο πρόσωπο στο μυαλό του για να τον αντικαταστήσει

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με νέα δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει περισσότερα ερωτήματα παρά να δώσει απαντήσεις γύρω από τη στρατηγική της Ουάσινγκτον στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου του CBS News σε ανάρτησή της στο X.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων για την εξέλιξη του πολέμου.

Αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε στο CBS News: «Δεν έχω κάποιο μήνυμα για αυτόν». Πρόσθεσε επίσης ότι έχει κάποιο πρόσωπο στο μυαλό του για να τον αντικαταστήσει, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
 

