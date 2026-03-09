Αινιγματική δήλωση Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει «σχεδόν ολοκληρωθεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με νέα δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει περισσότερα ερωτήματα παρά να δώσει απαντήσεις γύρω από τη στρατηγική της Ουάσινγκτον στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου του CBS News σε ανάρτησή της στο X.

NEW—In a phone interview, President Trump told me the war could be over soon: “I think the war is very complete, pretty much. They have no navy, no communications, they’ve got no Air Force.” He added that the U.S. is “very far” ahead of his initial 4-5 week estimated time frame. — Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων για την εξέλιξη του πολέμου.

Αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε στο CBS News: «Δεν έχω κάποιο μήνυμα για αυτόν». Πρόσθεσε επίσης ότι έχει κάποιο πρόσωπο στο μυαλό του για να τον αντικαταστήσει, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.