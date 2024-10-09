Με ανέμους 270 χλμ την ώρα και πρωτοφανή επίπεδα βροχόπτωσης, ο τυφώνας Milton έχει αρχίσει να σφυροκοπά τις ακτές της Φλόριντα, στον Κόλπο του Μεξικού.

Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους, προκειμένου να προστατεύσουν τις ζωές τους από τη μανία της φύσης.

Οι πρώτες εικόνες από τη χερσόνησο της Φλόριντα δείχνουν άδειους δρόμους και ισχυρή βροχή σε όλες τις περιοχές.

Δείτε live εικόνα:

Δείτε την πορεία που αναμένεται να διαγράψει το φαινόμενο, το οποίο θα «κόψει στη μέση» τη χερσόνησο της Φλόριντα, μέχρι να «σβήσει» στη θάλασσα του Ατλαντικού ωκεανού.

