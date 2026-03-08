Ράιτ: Οι ΗΠΑ δεν στοχεύουν να πλήξουν την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σχεδιάζουν να πλήξουν την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν ή άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ σε συνέντευξή του στον Τζέικ Τάπερ του CNN, στην εκπομπή «State of the Union».

Ωστόσο, σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει δείξει την ίδια στάση.

«Δεν υπάρχουν σχέδια να στοχοποιηθεί η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, η βιομηχανία φυσικού αερίου ή οποιοδήποτε τμήμα της ενεργειακής του υποδομής», δήλωσε ο Ράιτ.

«Πρόκειται για ισραηλινά πλήγματα. Αυτά αφορούν τοπικές αποθήκες καυσίμων, στην Τεχεράνη. Οι ΗΠΑ δεν στοχεύουν καμία ενεργειακή υποδομή».

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα του οξυγόνου. Ιρανοί πολίτες δήλωσαν στο CNN ότι η κατάσταση είναι «αποπνικτική».

Παρ’ όλα αυτά, ο Ράιτ υποστήριξε ότι «λίγες ημέρες χαμηλότερης ποιότητας οξυγόνου στην Τεχεράνη δεν συγκρίνονται με όσα έχει υποστεί ο ιρανικός λαός υπό το καθεστώς».

Άνοδος στις τιμές καυσίμων

Ο Ράιτ επιχείρησε επίσης να τονίσει την επιτυχία της κυβέρνησης Τραμπ στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους Αμερικανούς, παρά το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν εν μέσω της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το CNN, τόσο η βενζίνη όσο και το ντίζελ έχουν σημειώσει άνοδο, με τις τιμές του ντίζελ να αυξάνονται περισσότερο, καθώς η προσφορά του ήταν ήδη περιορισμένη πριν από την κρίση.

Πηγή: skai.gr

