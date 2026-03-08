Αραγτσί: «Κανείς δεν ξέρει» ποιος θα είναι ο επόμενος ανώτατος ηγέτης

«Κανείς δεν ξέρει» ποιος θα είναι ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, εν μέσω των αναφορών ότι το αρμόδιο ιρανικό σώμα έχει επιλέξει τον διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή «Meet The Press» του NBC, ο Αραγτσί σημείωσε ότι «υπάρχουν πολλές φήμες γύρω από αυτό, αλλά πρέπει να περιμένουμε να συγκληθεί η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων και να ψηφίσει για τον νέο Ανώτατο Ηγέτη».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Συνέλευση είναι ένα σώμα 88 ανώτερων κληρικών που επιλέγει τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν. Τα μέλη της εκλέγονται από τους Ιρανούς ψηφοφόρους αλλά απαρτίζεται από πρόσωπα πιστά τον Χαμενεΐ.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι έως ότου συγκληθεί η συνέλευση, το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας έχει την ευθύνη και όλοι οι ιρανικοί θεσμοί συνεχίζουν να επιτελούν το έργο τους. Ορισμένοι παρατηρητές λένε ότι δεν μπορεί να οριστεί νέος ηγέτης έως ότου η συνέλευση συνεδριάσει αυτοπροσώπως.

Ο Αραγτσί ερωτήθηκε επίσης για τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ότι πρέπει να έχει λόγο στην εκλογή της νέας ηγεσίας του Ιράν.

«Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παρεμβαίνει στις εσωτερικές μας υποθέσεις. Αυτό επαφίεται στον ιρανικό λαό», απάντησε ο Αραγτσί. «Είναι αποκλειστικά υπόθεση του ιρανικού λαού», πρόσθεσε.

Επανέλαβε δε ότι το Ιράν δεν θα αποδεχόταν ποτέ την απαίτηση του Τραμπ για άνευ όρων παράδοση

Τον Ιούνιο πέρυσι, πρόσθεσε, το Ιράν αποδέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός, αλλά αυτή τη φορά έπρεπε να υπάρξει οριστικό τέλος στον πόλεμο.

«Κανείς δεν θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει να ενεργεί στο πλαίσιο της αυτοάμυνας.

Επέμεινε ότι το Ιράν δεν επιτίθεται στους γείτονές του, αλλά σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και υποδομές σε αραβικές χώρες του Κόλπου.



Πηγή: skai.gr

