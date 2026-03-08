Για 9η ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να σφυροκοπά το βράδυ το Ιράν, πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου στην Τεχεράνη, ενώ σειρήνες ηχούν από το πρωί και στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους.

Οι σειρήνες ήχησαν αρχικά σε μεγάλο τμήμα του βόρειου τμήματος του Ισραήλ, όπως στο λιμάνι της Χάιφα, σύμφωνα με την Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του στρατού, που έδωσε εντολή στους κατοίκους να μεταβούν σε καταφύγια. Συναγερμός ενεργοποιήθηκε στη συνέχεια σε όλο το νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Μπερσεβά, και σε κάποιες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν και ότι οι περισσότεροι εξ αυτών αναχαιτίστηκαν.

Παράλληλα, λίγες ώρες αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες πληροφορίες για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον του ξενοδοχείου Ramada στο κέντρο της Βηρυτού – με απολογισμό τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες – οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση με στόχο την εξόντωση διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον Λίβανο.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση κάνει λόγο για «πλήγμα ακριβείας» που είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες αμάχων.

Στο μεταξύ, οι χώρες του Κόλπου ανέφεραν σήμερα νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εκ των οποίων στο Κουβέιτ σε «ζωτικής σημασίας» δεξαμενές καυσίμων στο αεροδρόμιό του, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μπαχρέιν.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις:

