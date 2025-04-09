Φρίντριχ Μερτς προς Ντόναλντ Τραμπ: "Η Γερμανία επέστρεψε στην πορεία της"

«Η Γερμανία έχει επανέλθει στην πορεία της, θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στην άμυνα και είναι διατεθειμένη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της», δήλωσε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και κατά πάσα πιθανότητα επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το μήνυμα που θέλει να στείλει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Και δεν είναι μόνο η Γερμανία, αλλά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία θα είναι και πάλι ένας ισχυρός εταίρος εντός ΕΕ και μαζί θα οδηγήσουμε την Ευρώπη προς τα εμπρός», πρόσθεσε ο κ. Μερτς, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν οι αρχηγοί των κομμάτων του μελλοντικού κυβερνητικού συνασπισμού για να ανακοινώσουν την επίτευξη της προγραμματικής συμφωνίας τους.

Πηγή: skai.gr

