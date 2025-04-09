Ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη είναι πλέον γεγονός. Το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αυξάνει τους δασμούς στις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες από 34% σε 84%, σε αντίποινα για την εισφορά που επέβαλε στις εξαγωγές της η Ουάσιγκτον. Οι επιπρόσθετοι δασμοί επιβάλλονται σε όλα τα αγαθά και θα τεθούν σε ισχύ από τις 10 Απριλίου.

Τα αντίποινα από την Κίνα ήρθαν αφότου ο Τραμπ επέβαλε χθες, Τρίτη και τέθηκαν σήμερα σε εφαρμογή επιπλέον ανταποδοτικούς δασμούς ύψους 50% στην Κίνα με το συνολικό ποσοστό να φτάνει πλέον το 104%.

Τι εξάγουν όμως οι ΗΠΑ στην Κίνα;

Οι ΗΠΑ εξήγαγαν αγαθά αξίας 143,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα πέρυσι, σύμφωνα με τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το CNN

Οι κορυφαίες εξαγωγές, σύμφωνα με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν τα εξής προϊόντα:

Σόγια

Πολιτικά αεροσκάφη, κινητήρες και ανταλλακτικά

Μικροτσίπ και μικροσυσκευές, συμπεριλαμβανομένων των μερών τους

Φαρμακευτικά είδη συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων

Πετρέλαιο (αέριο και πετρέλαιο)

Αυτοκίνητα και οχήματα

Με την Κίνα να επιβάλλει δασμούς 84% σε αμερικανικά προϊόντα ως αντίποινα για τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αυτές οι εξαγωγές των ΗΠΑ θα επηρεαστούν από αύριο. Ορισμένα –όπως η σόγια– υπόκεινταν ήδη σε δασμούς, αν και σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο.

Όταν η Κίνα εισήγαγε δασμούς στη σόγια στο παρελθόν, αυτό έπληξε τους Αμερικανούς αγρότες και οι αμερικανικές εξαγωγές σόγιας μειώθηκαν απότομα αμέσως μετά την επιβολή δασμών από την Κίνα το 2018.

