Τραμπ: Μιμείται Χίτλερ και Μουσολίνι λένε οι Δημοκρατικοί

Το προεκλογικό επιτελείο του προέδρου Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «μιμείται» τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Μπενίτο Μουσολίνι, επειδή χαρακτήρισε «παράσιτα» τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Σε προεκλογική συγκέντρωση το Σάββατο, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος είπε ότι «θα εξαλείψει τους κομμουνιστές, τους μαρξιστές, τους φασίστες και τους αλήτες της ριζοσπαστικής αριστεράς που ζουν σαν παράσιτα στη χώρα μας».

Οι δηλώσεις αυτές, ανήμερα της Ημέρας των Βετεράνων, παραπέμπουν στους δικτάτορες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. «Ο Ντόναλντ Τραμπ μιμήθηκε το απολυταρχικό λεκτικό του Αδόλφου Χίτλερ και του Μπενίτο Μουσουλίνι», είπε ο Άμαρ Μούσα, ένας εκπρόσωπος της ομάδας του Μπάιντεν.

Απαντώντας, ένας εκπρόσωπος του Τραμπ χαρακτήρισε «γελοίες» αυτές τις κατηγορίες. «Αυτοί που αφήνουν τέτοια υπονοούμενα (…) θα συντριβούν όταν ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Τραμπ συνηθίζει να χρησιμοποιεί «μη πολιτικά ορθή» γλώσσα, συχνά σκοπίμως προκλητική. Όμως το τελευταίο διάστημα η ρητορική του κλιμακώθηκε και πριν από μερικές εβδομάδες είπε ότι ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Μαρκ Μίλι ήταν ένοχος για «εσχάτη προδοσία» και σε άλλες εποχές θα είχε εκτελεστεί.

Λίγο αργότερα είπε ότι η μεταναστευτική κρίση στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό «δηλητηριάζει το αίμα της χώρας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

