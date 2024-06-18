Τετράωρη στάση εργασίας στις 20 Ιουνίου από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Την πραγματοποίηση τετράωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ., αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα, 18/6.

Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ζητά να ανανεωθούν άμεσα όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων και να λειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ, με βάση τις ρεαλιστικές προτάσεις των σωματείων.

«Όλοι στη συγκέντρωση των σωματείων της ΛΑΡΚΟ την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, στις 12:00, στο Σύνταγμα» αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

