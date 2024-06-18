Λογαριασμός
Τετράωρη στάση εργασίας στις 20 Ιουνίου από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ζητά να ανανεωθούν άμεσα όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων και να λειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ, με βάση τις ρεαλιστικές προτάσεις των σωματείων.

Την πραγματοποίηση τετράωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ., αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα, 18/6.

Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ζητά να ανανεωθούν άμεσα όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων και να λειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ, με βάση τις ρεαλιστικές προτάσεις των σωματείων.

«Όλοι στη συγκέντρωση των σωματείων της ΛΑΡΚΟ την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, στις 12:00, στο Σύνταγμα» αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

