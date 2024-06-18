Kαταγγελία από ζευγάρι στη Δυτική Αχαΐα: Tους λήστεψαν και βίασαν τη γυναίκα

Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι Αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ένα ζευγάρι Βιετναμέζων 30-35 ετών, εργάτες γης, κατήγγειλαν ότι τη Δευτέρα, δέχθηκαν άγρια επίθεση από τρεις άνδρες Αραβικής καταγωγής, σε αγροτική περιοχή του Λάππα, Δυτικής Αχαΐας.

Αρχικά, όπως κατήγγειλαν, τους έβαλαν σε όχημα χωρίς τη θέλησή τους και τους μετέφεραν σε άλλη περιοχή.

Ακολούθως, χτύπησαν τον άνδρα αρπάζοντάς του 300 ευρώ και εν συνεχεία βίασαν τη γυναίκα του!

Το ζευγάρι το βράδυ της Δευτέρας πήγε σε νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε η γυναίκα και σύμφωνα με τις πληροφορίες διαπιστώθηκε εικόνα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ το πρωί της Τρίτης κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

