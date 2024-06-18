Σύσκεψη με θέμα την επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων στον δημόσιο τομέα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και η Υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται για τις νέες αιτήσεις που εξετάζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Συζητήθηκε η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται σήμερα, με σκοπό τον ταχύτερο έλεγχο των αιτήσεων μέσω της άντλησης δεδομένων από υπηρεσίες όπως το Ptyxia.gov.gr και το Taxisnet. Με τον τρόπο αυτόν, τα πιστοποιημένα προσόντα των υποψηφίων θα επικαιροποιούνται άμεσα, περιορίζοντας έτσι τους ελέγχους που γίνονται από το ΑΣΕΠ και συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων.

Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ με κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες πρόσληψης στον δημόσιο τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια που σήμερα καθυστερούν την πλήρωση θέσεων και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το κύρος του ΑΣΕΠ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι Υπουργοί Επικρατείας Μάκης Βορίδης και Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής.

