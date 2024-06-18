18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Παρανοϊκό ματς στο «Βεστφάλεν» με νικήτρια την Τουρκία και... χειροκρότημα για τη Γεωργία! Στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου του Euro 2024 η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα, μπήκε με το «δεξί» επικρατώντας 3-1 της «σταχτοπούτας» του θεσμού και έπιασε κορυφή με το καλησπέρα.

Τρομερές συγκινήσεις στο ματς με την Τουρκία να προηγείται χάρη σε απίθανη γκολάρα του Μιλντίρ στο 25',τη Γεωργία να αντιδρά με τον Μικαουτάτζε (32'), τον Γκιουλέρ να «ζωγραφίζει» με ένα αριστούργημα στο 65' και τον Ακτιούρκογλου να κλειδώνει το ματς (90'+7') σε κενή εστία μετά από προώθηση του Μαμαρντασβίλι.

Καθόλου αντιπροσωπευτικό το σκορ για τους πρωτοεμφανιζόμενους Γεωργιανούς που στο 70' είχαν δοκάρι με τον Κοτσορασβίλι και λίγο πριν το 3-1 έχασαν ανεπανάληπτη ευκαιρία για την ισοφάριση.

Εξαιρετικό ματς από τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Σαμέτ Ακαϊντίν, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός σε ολόκληρο το ματς και έσωσε σε πολλές περιπτώσεις την ομάδα του.

To ματς:

Mε τη Γεωργία σε παθητικό ρόλο και τους Τούρκους να θέλουν να επιβάλουν τον ρυθμό τους ξεκίνησε το ματς στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ». Η πρώτη τελική ήρθε στο 6' για την ομάδα του Μοντέλα, όταν ο Αϊχάν από κόρνερ του Τσαλχάνογλου έστειλε με κεφαλιά την μπάλα άουτ, κάτι το οποίο συνέβη και τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον Μπατακσί να αστοχεί με το κεφάλι από το ίδιο σημείο.

Οι παίκτες της Γεωργίας δεν μπορούσαν να βρουν τα πατήματα τους και λίγο έλειψε να βρεθούν πίσω στο σκορ στο 12'. Ο Γιλντιζ πήρε την μπάλα από τα αριστερά, την πέρασε κάθετα, η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Αίχάν που με δεξί συρτό σουτ την έστειλε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Μαμαρντασβίλι.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η Γεωργία κατέγραψε την πρώτη της τελική στο ματς, όταν ο Μεκμπαμπισβίλι εκτός περιοχής σούταρε, η μπάλα κόντραρε, και μπέρδεψε τον Γκιουνόκ που έδιωξε σε κόρνερ με δυσκολία.

Ο ρυθμός του ματς έπεσε και η Τουρκία το εκμεταλλεύτηκε πλήρως. Και αυτό γιατί στο 26' ο Καντίογλου έκανε από τα αριστερά τη σέντρα, οι αμυντικοί της Γεωργίας δεν έδιωξαν σωστά την μπάλα, η οποία έφτασε στον Μιλντίρ, που με ένα φανταστικό μονοκόμματο σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Μάλιστα, ένα λεπτό αργότερα η Τουρκία βρήκε για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα χάρη σε γκολ του Γιλντίζ το οποίο ωστόσο ακυρώθηκε μέσω VAR ως οφσάιντ.

Οι Γεωργιανοί έβγαλαν αντίδραση και στην πρώτη τους ορθολογική ανάπτυξη στο ματς, κατάφεραν να... γράψουν ιστορία. Ήταν το 32ο λεπτό, όταν έπειτα από γύρισμα του Κοτσορασβίλι ο Μικαουτάτζε, με συρτό πλασέ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του Γκιουνόκ για το 1-1!

Μάλιστα η ομάδα του Σανιόλ λίγο έλειψε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, αφού στο 35' ο Κβερκβέλια σήκωσε στον Κακαμπάτζε, αυτός με το κεφάλι αμέσως τροφοδότησε τον Μικαουτάτζε που αστόχησε με πλασέ από το ύψος τους πέναλτι με το 1-1 να μένει ως το τέλος του πρώτου μέρους.

Χωρίς αλλαγές και με ένα αδύναμο πλασέ του Γιλντίζ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Ντόρτμουντ. Η Γεωργία ωστόσο μπήκε αποφασισμένη και στο 49' είχε μια καλή στιγμή, με τον Μικαουτάτζε να βγαίνει στην κόντρα και να κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τσβιταϊτσβίλι έκανε τις προσποιήσεις και σούταρε, αλλά μπλόκαρε ο Γκιουνόκ.

Τα λεπτά στο δεύτερο μέρος κυλούσαν με την Τουρκία να έχει την κατοχή της μπάλας και τους Γεωργιανούς να θέλουν να χτυπήσουν στην κόντρα προκειμένου να βρουν χώρους.

Η ομάδα του Μοντέλα, ωστόσο ενέτεινε την πίεση της και στο 65' μια «ζωγραφιά» του Γκιουλέρ έβαλε... φωτιά στις κερκίδες του «Βεστφάλεν». Ο νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, πήρε την μπάλα από τα δεξιά, συνέκλινε και με ένα πλασέ-αριστούργημα την έστειλε στο «παραθυράκι» της εστίας του Μαμαρντασβίλι κάνοντας το 2-1 για την Τουρκία.

Με φτερά στα πόδια οι Τούρκοι παίκτες, λίγο έλειψε να φτάσουν και σε τρίτο γκολ για να «κλειδώσουν» το ματς στο 69'. Ο Γιλντίζ πέρασε μπαλιά-τρύπα στον Καντιόγλου αυτός αμέσως το γύρισμα στον Κιοκτσού που έκανε κακό πλασέ με το αριστερό, με τον Μαμαρντασβίλι να μπλοκάρει.

Όμως δευτερόλεπτα αργότερα, η Γεωργία ήταν εκείνη που απείλησε και άγγιξε το 2-2.

Η ομάδα του Σανιόλ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση με τον Κοτσορασβίλι να παίζει το «ένα-δυο» με τον Μικαουτάτζε, πήρε την μπάλα έκανε την προσποίηση και πλάσαρε, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γκιουνόκ.

Τουρκία (Βιτσέντσο Μοντέλα): Γκιουνόκ- Μιλντίρ (85' Τσελίκ), Ακαϊντίν, Μπαρντακτσί, Καντίογλου- Αϊχάν , Κιοκτσιού - Γκιουλέρ, Τσαλχάνογλου, Γιλντίζ (85' Ακτιούρκογλου)- Γιλμάζ

Γεωργία (Βιλί Σανιόλ): Μαμαρντασβίλι - Κβερκβέλια (85' Ζιβζιβάτζε), Κάσια, Ντβάλι- Κακαμπάτζε, Κοτσορασβίλι, Μεκβαμπισβίλι, Χακβετάτζε, Τσιταϊσβίλι - Μικαουτάτζε, Κβαρατσχέλια

