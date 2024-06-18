Εμμένει στις προκλήσεις ο Μίτσκοσκι: Θα λέω «Βόρεια Μακεδονία» έξω, όχι εδώ

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και αρχηγός του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε αποψινή συνέντευξή του στον μεγαλύτερο σε τηλεθέαση ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων "SITEL" ανέφερε ότι στην ορκωμοσία της κυβέρνησής του, η οποία θα λάβει χώρα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία της χώρας (σ.σ.Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

Την ίδια ονομασία θα χρησιμοποιεί και στις επαφές του στο εξωτερικό με ξένους ηγέτες, όπως είπε.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της χώρας, τόσο στις δημόσιες εμφανίσεις του, όσο και στις δηλώσεις του θα χρησιμοποιεί το όνομα «Μακεδονία», διότι, όπως είπε γι΄αυτόν, το όνομα της χώρας και της πατρίδας του είναι «Μακεδονία».

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής χρησιμοποιεί τη συνταγματική ονομασία της χώρας

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, στην συνοδευτική επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, 'Αφριμ Γκάσι, με την κατάθεση, σήμερα, προς το Κοινοβούλιο, του προγράμματος και της σύνθεσης της κυβέρνησής του αποκαλεί τη χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Η επιστολή του Χρίστιαν Μίτσκοσκι έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. 'Αφριμ Γκάσι,

Βάσει του άρθρου 90, παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και του άρθρου 117 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σας καταθέτω την πρόταση για τη σύνθεση και το πρόγραμμα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Με εκτίμηση, Καθηγητής Διδάκτωρ Χρίστιαν Μίτσκοσκι-εντολοδόχος πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

Η συνεδρίαση της Βουλής για την εκλογή της νέας κυβέρνησης, της οποίας θα ηγηθεί το δεξιό κόμμα VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι θα οριστεί για το μεσημέρι του Σαββάτου και σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

