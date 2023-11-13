ΗΠΑ: Πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας άνοιξε πυρ εναντίον κλεφτών

Η Μυστική Υπηρεσία, η οποία αναλαμβάνει την προστασία υψηλόβαθμων αξιωματούχων και μελών της οικογένειάς τους στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας πράκτοράς της, στον οποίο είχε ανατεθεί η φύλαξη της Ναόμι Μπάιντεν, εγγονής του προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, άνοιξε πυρ όταν αντιλήφθηκε απόπειρα διάρρηξης σε επίσημο αυτοκίνητο.

Το συμβάν αυτό σημειώθηκε την Κυριακή σε εύπορη συνοικία της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας. Δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν η Ναόμι Μπάιντεν βρισκόταν στο σημείο.

«Στις 12 Νοεμβρίου, γύρω στις 23:58, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας εντόπισαν τρία άτομα τα οποία επιχειρούσαν να σπάσουν το τζάμι ενός κυβερνητικού, σταθμευμένου οχήματος, το οποίο ήταν κενό» ανέφερε ο εκπρόσωπος Άντονι Γκουλιέλμι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Κατά τη διάρκεια αυτής της αντιπαράθεσης, ένας ομοσπονδιακός πράκτορας έκανε χρήση του υπηρεσιακού όπλου του, χωρίς κατά τα φαινόμενα να πετύχει κανέναν», διευκρίνισε.

Οι ύποπτοι διέφυγαν και «δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τα φυλασσόμενα άτομα», πρόσθεσε.

Η 29χρονη δικηγόρος Ναόμι Μπάιντεν είναι κόρη του Χάντερ Μπάιντεν, του μεγαλύτερου γιου του προέδρου και ενημερώθηκε για την απόπειρα διάρρηξης του κυβερνητικού οχήματος.

Ο Τζο Μπάιντεν διατηρεί στενές σχέσεις με τα εγγόνια του που τον συνοδεύουν συχνά σε επίσημες εκδηλώσεις.

Η Ναόμι φέρει το όνομα της κόρης του προέδρου, που σκοτώθηκε όταν ήταν μωρό σε τροχαίο δυστύχημα, το 1972, μαζί με τη μητέρα της, την πρώτη σύζυγο του Μπάιντεν.

Η απόπειρα διάρρηξης σημειώνεται σε μια περίοδο που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ουάσινγκτον. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγγελθεί περισσότερες από 860 κλοπές, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δηλαδή διπλάσιες σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

