Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έφτασε στη Βόρεια Κορέα την Τρίτη για την πρώτη του επίσκεψη μετά από 24 χρόνια, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το αεροπλάνο του Βλαντιμίρ Πούτιν προσγειώθηκε στην Πιονγκγιάνγκ στις 3 τα ξημερώματα τοπική ώρα, όπου τον περίμενε ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Epochal scenes

The moment of a handshake between Vladimir Putin and Kim Jong-un pic.twitter.com/V9taQi1Fb6 — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 18, 2024

Η επίσημη τελετή υποδοχής μετατίθεται για το μεσημέρι της επόμενης μέρας όταν και θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη συνάντηση των δύο ηγετών, κατά την οποία αναμένεται να υπογράψουν συμφωνίες για την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών, που έχει ενισχυθεί σημαντικά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

📢🇷🇺Only after you" - Putin and Kim Jong Un decide who gets into the car first. pic.twitter.com/L8HokKWQNT — SLOVENSKI MEDVED (@slovenskimedved) June 18, 2024

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν αναλυτές η συνεργασία των δύο αυταρχικών χωρών ενδέχεται να βοηθήσει στη διατήρηση του πολέμου του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Την παραμονή της άφιξής του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε μια αναδρομή στη μακρά ιστορία της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Rodong Sinmun.

Ο Πούτιν έγραψε ότι η Μόσχα ήταν «το πρώτο μεταξύ των κρατών του κόσμου» που αναγνώρισε και δημιούργησε διπλωματικούς δεσμούς με την Πιονγκγιάνγκ.

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος στο άρθρο του αναφέρθηκε στο παρελθόν που συνδέει τις δύο χώρες, επισημαίνοντας τη βοήθεια που είχε προσφέρει η Μόσχα.

«Η χώρα μας βοήθησε τους Κορεάτες φίλους να οικοδομήσουν την εθνική τους οικονομία, να δημιουργήσουν ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, να αναπτύξουν την επιστήμη και την εκπαίδευση και να εκπαιδεύσουν επαγγελματικό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό», γράφει ο Πούτιν.

Η Σοβιετική Ένωση «έτεινε επίσης χείρα βοηθείας» στη Βόρεια Κορέα κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας, προσθέτει ο Ρώσος Πρόεδρος στο άρθρο.

«Είμαι πεπεισμένος ότι οι κοινές μας προσπάθειές θα φέρουν τη διμερή μας αλληλεπίδραση σε υψηλότερο επίπεδο, το οποίο θα διευκολύνει την αμοιβαία επωφελή και ισότιμη συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της ΛΔΚ».

Η ανησυχία της Δύσης

Τους τελευταίους μήνες, η επεκτατική Ρωσία και η απομονωμένη Βόρεια Κορέα έχουν ανταλλάξει τα πάντα, από τρόφιμα και λάδι μέχρι όπλα, γράφει η Wall Street Journal. Καθώς ο πόλεμος του Κρεμλίνου με την Ουκρανία συνεχίζεται, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, στράφηκε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν για βοήθεια προκειμένου να αντικαταστήσει το εξαντλημένο οπλοστάσιό του. Με τη σειρά της, η Μόσχα σχεδιάζει να μεταφέρει στρατιωτική τεχνολογία στην Πιονγκγιάνγκ, η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Η ενίσχυση των πυρηνικών δυνατοτήτων της Βόρειας Κορέας, θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ είναι επίσης ανησυχητική για την Κίνα.

«Η κατάσταση στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, είναι πολύ τεταμένη», δήλωσε ο Alexander Zhebin, επικεφαλής ερευνητής στο Κέντρο Κορεατικών Σπουδών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στο Ινστιτούτο Κίνας και Σύγχρονης Ασίας. «Η ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας της Ρωσία με τις χώρες που την υποστηρίζουν πολιτικά είναι προφανώς πολύ σημαντική, τώρα περισσότερο από ποτέ», τονίζει.

Η Βόρεια Κορέα πιστεύεται ότι έχει ένα μεγάλο απόθεμα παλιού οπλικού εξοπλισμού που είναι συμβατός με σοβιετικά και ρωσικά οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία, καθώς και μια παραγωγική ικανότητα που θα βοηθούσε τη Ρωσία να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες της σε πυρομαχικά.

Το πλεονέκτημα του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η παρούσα συγκυρία αποτελεί διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για τον Κιμ Γιονγκ Ουν καθώς πρόκειται για ανατροπή των ισορροπιών ανάμεσα στις δύο χώρες, δεδομένης της παλαιότερης στρατιωτικής εξάρτησης της Βόρειας Κορέας από τη Σοβιετική Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της εισβολής της στον Νότο με την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης που πυροδότησε τον Κορεατικό Πόλεμο του 1950-53.

Η Ρωσία έχει επίσης ανάγκη από εργάτες, τους οποίους μπορεί να προσφέρει η Βόρεια Κορέα. Η Ρωσία χρησιμοποιεί εδώ και καιρό Βορειοκορεάτες εργάτες ως φθηνά εργατικά χέρια.

Σύμφωνα, ωστόσο, με άλλη ανάλυση, η σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες τα τελευταία χρόνια, αποτελεί προϊόν της βραχυπρόθεσμης ανάγκης παρά μιας επίσημης, διαρκούς συμμαχίας.

«Υπάρχει υπερβολική αμοιβαία δυσπιστία μεταξύ των δύο χωρών. Η τρέχουσα βελτίωση των σχέσεών τους καθοδηγείται από τις περιστάσεις», δήλωσε ο Αντρέι Λάνκοφ, μελετητής των σχέσεων Ρωσίας-Βορείου Κορέας και καθηγητής Κορεατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Kookmin στη Σεούλ.



Πηγή: skai.gr

