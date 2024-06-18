Σουηδία: Μεγάλη αύξηση του διαβήτη στα μικρά παιδιά

Ο αριθμός των παιδιών ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών με διαβήτη τύπου 1 αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δήλωσε σήμερα φιλανθρωπική οργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι η πανδημία Covid-19 θα μπορούσε να είναι η εξήγηση.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Child Diabetes Fund, 460 παιδιά λάμβαναν θεραπεία κατά του διαβήτη τύπου 1 το 2022, μια αύξηση 62% σε σχέση με το 2018 (283 παιδιά).

Σχεδόν το 1/3 των παιδιών αυτών χρειάζεται εντατική θεραπεία όταν ασθενεί, γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση σε δελτίο Τύπου.

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα στο οποίο ο οργανισμός δεν παράγει ινσουλίνη, ενώ ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια νόσος όπου το σώμα δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη.

"Είναι τρομακτικό να διαπιστώνουμε ότι ο διαβήτης τύπου 1 πλήττει όλο και πιο μικρά παιδιά. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και σε επίπεδο (προτεινόμενης) θεραπείας, δήλωσε ο ερευνητής Άκε Λέρνμαρκ σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η φιλανθρωπική οργάνωση.

Οι ιογενείς ασθένειες προηγούνται συχνά του διαβήτη τύπου 1, γράφει η οργάνωση, η οποία υπογραμμίζει ότι η αύξηση αυτή των κρουσμάτων στην Σουηδία συνέπεσε με την πανδημία Covid-19.

Τα μικρά παιδιά που προσβλήθηκαν από τον ιό είναι πιο ευάλωτα να αναπτύξουν αυτόν τον τύπο διαβήτη εάν η μητέρα δεν είχε ποτέ Covid πριν να γεννήσει το παιδί.

Αν η μητέρα είχε προσβληθεί πριν ή εάν είχε εμβολιαστεί, οι κίνδυνοι το παιδί να αναπτύξει αυτή την ασθένεια είναι λιγότεροι.

"Σε ορισμένα παιδιά, η Covid-19 πιθανόν προκάλεσε την ανάπτυξη ενός πρώτου αντισώματος", υπογράμμισε ο Λέρνμαρκ στην έκθεση.

Ακόμη και πριν από την πανδημία, ο αριθμός των κρουσμάτων διαβήτη τύπου 1 αυξανόταν, και ο αργός ρυθμός αύξησης που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια δεκαετιών μπορεί να συνδέεται με άλλους ιούς του κρυολογήματος.

Η σύνδεση μεταξύ των κρουσμάτων διαβήτη και της Covid-19 αναμένεται να εξασθενίσει καθώς ο πληθυσμός αποκτά ανοσία.

Η οργάνωση Child Diabetes Fund (Barndiabetesfonden) είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης στη Σουηδία της έρευνας για τον διαβήτη τύπου 1, και υποστηρίζει μελέτες που έχουν στόχο την πρόληψη, τη θεραπεία ή τη μείωση των κρουσμάτων του διαβήτη τύπου 1, όπως αναφέρει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

