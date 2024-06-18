Κικίλιας: Drones πάνω από την Αττική για εντοπισμό πυρκαγιών και εμπρηστών

Στην επιτήρηση των ορεινών όγκων της Αττικής από 25 υπερσύγχρονα drones για τον εντοπισμό πυρκαγιών, αλλά και εμπρηστών, αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1.

«Με τα νέα drones χρησιμοποιούμε ευρυγώνιες και θερμικές κάμερες, λέιζερ, τεχνητή νοημοσύνη και pin point της περιοχής, με στόχο την πρόληψη αλλά και τον εντοπισμό εμπρηστών. Πετούν μέρα και νύχτα ασταμάτητα σε όλους τους ορεινούς όγκους και τις ημιαστικές- ημιδασικές περιοχές της Αττικής. Ευχαριστώ τους επτά δωρητές και τους επτά δημάρχους, που από κοινού κάνουμε αυτή την προσπάθεια και ανακοινώνω ότι σύντομα θα επεκταθεί, έτσι όπως το βλέπω, και στην υπόλοιπη Ελλάδα» τόνισε ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι το σύστημα drones δεν θα λύσει τα πάντα και ότι η τρέχουσα αντιπυρική περίοδος θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, λόγω του άνυδρου χειμώνα που προηγήθηκε και των ακραίων καιρικών συνθηκών που προκαλεί η κλιματική κρίση σε όλο τον πλανήτη.

Σχετικά με τις επικίνδυνες μέρες που διανύουμε για εκδήλωση δύσκολα διαχειρίσιμων πυρκαγιών, ο υπουργός ΚΚΠΠ δήλωσε: «Είμαστε λίγο πριν τον 'κόκκινο συναγερμό', είμαστε στο πορτοκαλί. Οπότε έχουν διασπαρεί παντού όλοι: οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές, η Ελληνική Αστυνομία, και τα περίπολα του Στρατού. Προηγουμένως, ο κύριος Αρνιακός το περιέγραψε σαφώς, είναι ανυπέρβλητα δύσκολες οι συνθήκες. Το έχω εξηγήσει από την πρώτη στιγμή. Και τι υπόσχομαι; Μάχη, μάχη και μάχη. Όλοι θα πρέπει να δείξουμε τη δέουσα προσοχή».

Αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων καθαρισμού των οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους στην πλατφόρμα http://akatharista.apps.gov.gr, που λήγει στο τέλος του μήνα, ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ότι έχουν υποβληθεί 147.000 δηλώσεις, επισημαίνοντας: «Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και τους ευχαριστώ θερμά όλους. Είναι μεγάλη συνεισφορά σε σχέση με πέρυσι. Να κάνετε μια αυτοψία και να δείτε του λόγου το αληθές. Πολλοί δήμαρχοι επίσης, τώρα έχουν μαζέψει όλα αυτά τα ξερά κλαδιά και φύλλα, τα οποία εναποθέτουν έξω από το σπίτια τους οι συμπολίτες μας που καθάρισαν.

'Αρα, δουλειά πολύ γίνεται. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι αμελείς και κάποιοι οι οποίοι αδιαφορούν. Ενημερώνω ότι ο νόμος είναι εδώ, με τα πρόστιμα και τις διαδικασίες που προβλέπονται»

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στα εναέρια μέσα που διαθέτει φέτος ο κρατικός μηχανισμός, τα οποία όπως είπε "είναι περισσότερα από ποτέ, όπως και πέρυσι" και τόνισε την καθοριστική σημασία σύμπραξης των πολιτών στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβέστες και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θέλω να επισημάνω για μία ακόμη φορά, ότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν μια τεράστια μάχη, και να ζητήσω από εθελοντές, πολίτες και την κοινωνία, να σταθεί στο πλευρό τους. Αυτοί δεν έχουν κομματικό πρόσημο. Δεν σβήνει ο Κικίλιας τις πυρκαγιές. Τις σβήνει ή δεν τις σβήνει, το Πυροσβεστικό Σώμα. Η ηγεσία, οι εθελοντές, οι δασοκομάντος και οι πυροσβέστες. Σας παρακαλώ θερμά ελάτε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους».

