Μάικ Τζέιμς: «Δεν μου αρέσει ο Μπράουν στον Παναθηναϊκό»

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς, τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα της πιθανής μεταγραφής του Λορέντζο Μπράουν στο «τριφύλλι». Ο Αμερικανός γκαρντ θεωρεί πως δεν είναι η κατάλληλη κίνηση για τους «πράσινους», ενώ αποθέωσε τον Τζέριαν Γκραντ, που χαρακτήρισε ως αφανή ήρωα της ομάδας.\

«Δεν μου αρέσει. Ο Τζέριαν Γκραντ θεωρώ ότι ήταν ο αφανής ήρωας του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι έκανε πολύ καλή σεζόν και βοήθησε πολύ.

