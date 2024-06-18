Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μάικ Τζέιμς: «Δεν μου αρέσει ο Μπράουν στον Παναθηναϊκό»

Μάικ Τζέιμς: «Δεν μουαρέσει ο Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Ο Τζέριαν Γκραντ θεωρώ ότι ήταν ο αφανής ήρωας της ομάδας»  

Μάικ Τζέιμς

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς, τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα της πιθανής μεταγραφής του Λορέντζο Μπράουν στο «τριφύλλι». Ο Αμερικανός γκαρντ θεωρεί πως δεν είναι η κατάλληλη κίνηση για τους «πράσινους», ενώ αποθέωσε τον Τζέριαν Γκραντ, που χαρακτήρισε ως αφανή ήρωα της ομάδας.\

«Δεν μου αρέσει. Ο Τζέριαν Γκραντ θεωρώ ότι ήταν ο αφανής ήρωας του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι έκανε πολύ καλή σεζόν και βοήθησε πολύ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark