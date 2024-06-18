UKMTO: Το Tutor φέρεται να βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations / ) ανακοίνωσε σήμερα πως το εμπορικό πλοίο που έπληξαν οι Χούθι την 12η Ιουνίου, ενώ έπλεε 66 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης, (σ.σ. το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Tutor υπό σημαία Λιβερίας) «πιστεύεται ότι έχει βυθιστεί» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Χθες Δευτέρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, της χώρας η οποία ηγείται συνασπισμού που έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν για την αποτροπή των επιθέσεων από αντάρτες της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων, ανακοίνωσαν πως από τα πλήγματα των Χούθι την προηγούμενη εβδομάδα σκοτώθηκε ένας ναυτικός από τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με τον Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο φιλιππινέζος ναυτικός ήταν μέλος του πληρώματος του Tutor.

Όπως είχε γίνει γνωστό, το φορτηγό πλοίο είχε εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του, μετά την επίθεση που δέχθηκε, και έπλεε ακυβέρνητο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

