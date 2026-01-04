Μετά τη Βενεζουέλα και τον Νικολάς Μαδούρο, ποιος; Στο παραπάνω ερώτημα απαντά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, με δήλωσή του σε μεγάλο αμερικανικό περιοδικό. «Θέλουμε απολύτως τη Γροιλανδία», δήλωσε χαρακτηριστικά, σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες να υπόκεινται σε μία πιθανή αμερικανική παρέμβαση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προειδοποίησε με απόλυτο ύφος «να κάνει το σωστό, αλλιώς θα έχει χειρότερες συνέπειες» τη νυν αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας και υποψήφια προσωρινή πρόεδρο της χώρας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, έστρεψε την προσοχή του στον επόμενο (;) στόχο της κυβέρνησής του, η οποία φαίνεται πως είναι η Γροιλανδία.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει «στοχοποιήσει» από την πρώτη ημρα που επανήλθε στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, τόσο τη Γροιλανδία, όσο και τον Παναμά, ως «κλειδιά» για το σχέδιό του. Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου είναι να καταλάβει ή να ελέγξει όλα τα στρατηγικά ενεργειακά σημεία στον πλανήτη, προς όφελος των ΗΠΑ και μόνο αυτών.

Από την πρώτη στιγμή που κάθισε στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία και τον Παναμά. Δεν δίστασε, μάλιστα, να αναφερθεί ακόμα και σε μία πιθανή στρατιωτική επιχείρηση στις δύο αυτές χώρες, ξεσηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών, ακόμη και ένταση σε υψηλό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη περισσότερο με τη Δανία, στην οποία ανήκει η Γροιλανδία ως ημιαυτόνομη περιοχή.

Ο Τραμπ θεωρεί τη Γροιλανδία, εκτός από μία σημαντική πλουτοπαραγωγική περιοχή, κομβικό γεωστρατηγικό σημείο, το οποίο θα προσφέρει σαφές πλεονέκτημα στις ΗΠΑ έναντι τόσο της Ρωσίας, η οποία ενεργοποιείται έντονα στη γενικότερη περιοχή της Αρκτικής, όσο και απέναντι στην Κίνα.

