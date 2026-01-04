Μεντβέντεφ: Παράνομες, αλλά συνεπείς οι ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα

«Παράνομες, αλλά συνεπείς» χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας και νυν αναπληρωτής σύμβουλος ασφαλείας του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος πολιτικός τόνισε ότι οι ενέργειες του Αμερικανού προέδρου στη Βενεζουέλα είναι «συνεπείς», διότι «υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ΗΠΑ».

«Πρέπει να αναγνωριστεί ότι, παρά την προφανή παράνομη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί μια κάποια συνέπεια στις πράξεις του. Αυτός και η ομάδα του υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας τους με αρκετή σκληρότητα», δήλωσε στο πρακτορείο TASS.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Λατινική Αμερική θεωρείται η «πίσω αυλή» των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι ο Τραμπ φαινόταν να θέλει τον έλεγχο των προμηθειών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ο Μεντβέντεφ πρόσθεσε ότι εάν τέτοιες ενέργειες είχαν ληφθεί εναντίον μιας ισχυρότερης χώρας, τότε θα θεωρούνταν πράξη πολέμου.

Πηγή: skai.gr

