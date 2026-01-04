Πρωθυπουργός Δανίας σε Τραμπ: Σταμάτα τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

Την έντονη αντίδραση της Δανίας και ειδικότερα της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν προκάλεσε η νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν άλλες χώρες που εναπόκεινται σε μία πίθανή «παρέμβαση» των ΗΠΑ, μετά τη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι «θέλουμε απολύτως τη Γροιλανδία», επαναλαμβάνοντας και με πιο επιθετικό ύφος, τις βλέψεις του για την περιοχή γενικότερα της Αρκτικής.

Η Μέτε Φρεντέρικσεν αντέδρασε άμεσα, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο «να σταματήσει τις απειλές ότι θα καταλάβει τη Γροιλανδία».

«Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου», τόνισε η πρωθυπουργός της Δανίας και πρόσθεσε:

«Θα παρότρυνα, επομένως, έντονα τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται».

