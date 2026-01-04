Λογαριασμός
Ο Τραμπ προειδοποιεί την Ντέλσι Ροντρίγκεζ: «Αν δεν κάνεις το σωστό, θα πληρώσεις υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο»

«Η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες «θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο» αν «δεν κάνει αυτό που είναι σωστό», σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic.

«Η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τηλεφωνικά. Η Βενεζουέλα είναι "χρεοκοπημένη. Η χώρα αυτή είναι μια καταστροφή από κάθε άποψη", τόνισε.

