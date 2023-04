Έφτασε στο δικαστήριο και συνελήφθη ο Ντόναλντ Τραμπ: «Γουάου θα με συλλάβουν» δήλωσε στα social media - Live από την εισαγγελία

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν, όπου συνελήφθη και κρατείται από την αστυνομία για την υπόθεση δωροδοκίας της Στόρμι Ντάνιελς. Αναμένεται να του απαγγελθούν πάνω από 30 κατηγορίες.

Στον Τραμπ θα γίνει δακτυλοσκόπηση, αλλά είναι ακόμα ασαφές αν θα φωτογραφηθεί από τις αρχές. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί σε μια δικαστική αίθουσα. Δεν αναμένεται να του βάλουν χειροπέδες.

"ΓΟYΑΟΥ, θα ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ"

«Κατευθυνόμενος προς το Κάτω Μανχάταν, το Δικαστικό Μέγαρο. Φαίνεται τόσο ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΓΟYΑΟΥ, θα ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, καθώς κατευθυνόταν με την αυτοκινητοπομπή του στο δικαστικό μέγαρο. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συμβαίνει στην Αμερική. MAGA!» (σ.σ MAGA - Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά).



Moment Donald Trump arrived at court in New York to be placed under arrest https://t.co/WVduhQHGJ0 pic.twitter.com/IeeKpfUkSl

Θα δηλώσει αθώος, ενώ θα «απευθυνθεί στο έθνος» για την υπόθεση όταν επιστρέψει στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριδας.

Νωρίτερα, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε τον δικαστή που αναμένεται να προεδρεύσει της αγωγής του σε μια ανάρτηση στο Truth Social. Ο Τραμπ επιτέθηκε στον δικαστή (Χουάν Μέρτσαν) και την οικογένειά του, χωρίς να τους κατονομάσει, ισχυριζόμενος ότι είναι πολύ γνωστοί για το «μίσος τους για τον Τραμπ» και υποστηρίζοντας ότι μια πιθανή δίκη (υπό τον Μέρτσαν) «δεν θα ήταν δίκαιη». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κόρη του Μέρτσαν εργάστηκε για την προεκλογική εκστρατεία της νυν αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις. «Παρωδία δικαστηρίου», καταλήγει η ανάρτηση.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ άδικο» το γεγονός ότι θα προσαχθεί στο Μανχάταν «όπου ορισμένες περιοχές ψήφισαν 1% Ρεπουμπλικάνους» και πρότεινε να μεταφερθεί η υπόθεση στο γειτονικό Στάτεν Άιλαντ, μια «πολύ δίκαιη και ασφαλή τοποθεσία» που είναι πιο φιλικά διακείμενη προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.



Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον δικαστή και τον εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κεκλεισμένων των θυρών, και χωρίς απευθείας συνδέσεις, θα πραγματοποιηθεί η, πρωτοφανής στα χρονικά, διαδικασία απαγγελίας κατηγορητηρίου στον Ντόναλντ Τραμπ.

SPECIAL REPORT: Former President Donald Trump is set to be arraigned in New York City. He will become the first former president to face criminal charges. https://t.co/fmhFen44SF https://t.co/UKjGxKXj4z