Η Στόρμι Ντάνιελς τρολάρει τους οπαδούς του Τραμπ που την βρίζουν και προκαλεί πανικό - Η ανάρτησή της στο Twitter

Η Στόρμι Ντάνιελς αψηφά τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ.



Η πορνοστάρ χλεύασε τους οπαδούς του 76χρονου τέως προέδρου που τη βρίζουν για τη σύλληψή του και... προκάλεσε πανικό στα social media.

«Όλοι συνεχίζετε να λέτε "κάδος σπ….ς" σαν να είναι κάτι κακό (emoji κλαίω από τα γέλια). Είναι σίγουρα πιο διασκεδαστικό να είμαι κάτω από τον σέξι άντρα μου αντί να είμαι υπό σύλληψη» αντέδρασε σαρκαστικά η πορνοστάρ στο λογαριασμό της στο Twitter.

Το σχόλιο της Ντάνιελς έχει έως στιγμής σχεδόν 1.900 σχόλια (πάρα πολλά εξ αυτών όχι ευγενικά...), 1.386 Retweets, 279 Παραθέσεις, 17,9 χιλ. Επισημάνσεις "Μου αρέσει" και σχεδόν 377.000 προβολές.

Y'all keep saying "cum dumpster" like it's a bad thing. 😂

It's definitely more fun being under my sexy man instead of under arrest.