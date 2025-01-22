Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αναστολή της φυσικής εισόδου μεταναστών μέσω των νότιων συνόρων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται ότι με εντολή Τραμπ το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση «απώθηση, επαναπροώθηση και απομάκρυνση των παράτυπων μεταναστών» από τα νότια σύνορα.

Νωρίτερα, το skai.gr μετέδιδε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στα νότια σύνορα με το Μεξικό καθώς 1.500 επιπλέον στρατιώτες έλαβαν εντολή να μεταβούν στο σημείο, μόλις δύο ημέρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να ενισχύσει την παρουσία του εκεί, σύμφωνα με το CNN.

Υπάρχουν ήδη περίπου 2.200 δυνάμεις στα σύνορα που βοηθούν στην υποστήριξη του έργου των Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ εκεί, εκτελώντας κυρίως υλικοτεχνικές και γραφειοκρατικές εργασίες όπως η εισαγωγή δεδομένων, ο εντοπισμός, η παρακολούθηση και η συντήρηση οχημάτων.

Τα πρόσθετα στρατεύματα που θα σταλούν στα σύνορα αυτή την εβδομάδα αναμένεται να κάνουν το ίδιο, είπαν οι αξιωματούχοι, ενισχύοντας της δυνάμεις που ήδη βρίσκονται στο σημείο.

Θα βοηθήσουν στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για τη Συνοριακή Περιπολία, θα βοηθήσουν σε κέντρα διοίκησης και ελέγχου ενώ θα υπάρχουν περισσότεροι ειδικοί πληροφοριών για την αξιολόγηση των απειλών και των μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, αναμένεται να αυξηθούν οι αεροπορικές επιχειρήσεις.

Δεν είναι σαφές εάν τα στρατεύματα θα είναι οπλισμένα. Ωστόσο, κανένα από τα εν ενεργεία στρατεύματα δεν είναι εξουσιοδοτημένο να ασκεί οποιοδήποτε είδος ρόλο επιβολής του νόμου, όπως συλλήψεις ή κατάσχεση ναρκωτικών, ή εμπλοκή με μετανάστες εκτός από το να βοηθά στη μεταφορά τους προς και γύρω από διαφορετικές εγκαταστάσεις μεταναστών.

Ένας νόμος που χρονολογείται περισσότερο από έναν αιώνα, γνωστός ως «posse comitatus» απαγορεύει στα εν ενεργεία αμερικανικά στρατεύματα να αναλαμβάνουν δράση για την επιβολή του νόμου χωρίς άδεια. Άλλοι νόμοι και κανονισμοί προβλέπουν επίσης ότι τα στρατεύματα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως οι συλλήψεις και η διεξαγωγή ερευνών.

Ωστόσο, το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ αναφέρει ότι θα αποφασίσει εντός 90 ημερών εάν θα επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, ο οποίος θα του επιτρέψει να χρησιμοποιήσει εν ενεργεία στρατεύματα στο εσωτερικό για την επιβολή του νόμου.

