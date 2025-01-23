Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία το 2025, ανέφερε χθες Τετάρτη ο ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για δωρεές αξίας 1,43 δισεκ. δολαρίων προκειμένου να συνδράμει μέρος τους.

Το σχέδιο για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών το 2025 κάνει λόγο για 5,98 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ανάμεσά τους 3,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους στο κράτος στο Κέρας της Αφρικής, το οποίο συνεχίζει να δοκιμάζεται από την εξέγερση ισλαμιστών, πρόσφατες κλιματικές καταστροφές και χρόνιες πολιτικές διενέξεις.

Αλλά, με φόντο τη χρονίζουσα έλλειψη χρηματοδότησης για τις ανθρωπιστικές ανάγκες, η έκκληση για δωρεές 1,43 δισεκ. δολαρίων θα επιτρέψει να προσφερθεί βοήθεια σε μόλις 4,6 εκατομμύρια από τους πιο ευάλωτους Σομαλούς.

«Η Σομαλία συνεχίζει να αντιμετωπίζει περίπλοκη και παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση που τροφοδοτούν οι συγκρούσεις, η ανασφάλεια, η φτώχεια, οι γενικευμένοι εκτοπισμοί, τα κλιματικά σοκ, οι επιδημίες και η έλλειψη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες», σχολίασε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε πως τουλάχιστον 4,4 εκατ. άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια και 1,6 εκατ. παιδιά ενδέχεται να έχουν αρχίσει να υφίστανται οξύ υποσιτισμό ως τον Ιούλιο.

Το σχέδιο τονίζει ιδιαίτερα τους κινδύνους εξαιτίας των κλιματικών καταστροφών που ενισχύει η υπερθέρμανση του πλανήτη, ιδίως τον αντίκτυπο που έχει στη γεωργία η εναλλαγή ξηρασιών και πλημμυρών.

«Οι Σομαλοί ακόμη συνέρχονται από την ιστορική ξηρασία του 2020 και του 2023 και τις πλημμύρες στα τέλη του 2023 και στα μέσα του 2024» καθώς η χώρα «ίσως οδεύει για ακόμη μια φορά σε νέα ξηρασία τις επόμενες σεζόν», προειδοποιεί το σχέδιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

