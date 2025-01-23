Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Τετάρτη τον αντιπολιτευόμενο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια τον «νόμιμο πρόεδρο» της Βενεζουέλας, δυο ημέρες μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας έτσι πως υιοθετεί στο ζήτημα αυτό τη θέση εκείνης του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν.

Επί προεδρίας του Δημοκρατικού, η Ουάσιγκτον είχε ήδη υποστηρίξει πως στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου στη Βενεζουέλα κέρδισε ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης και όχι ο Νικολάς Μαδούρο, που ορκίστηκε στα μέσα Ιανουαρίου, απορρίπτοντας τις καταγγελίες των αντιπάλων του περί μαζικής νοθείας.

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε χθες Τετάρτη με «τον νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια και την αρχηγό της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Ο Αμερικανός νέος ΥΠΕΞ «εξήρε το θάρρος του λαού της Βενεζουέλας μπροστά στην καταστολή του Νικολάς Μαδούρο και των συνεργών του», συνεχίζει το κείμενο. Ο κ. Ρούμπιο «επαναβεβαίωσε την υποστήριξη των ΗΠΑ στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα και στην άνευ όρων και άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων», προστίθεται στο λακωνικό δελτίο Τύπου.

Hoy, a menos de 24 horas de haber asumido su cargo, sostuvimos una importante reunión con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio @secrubio . Este gesto demuestra la prioridad que Venezuela tiene en su agenda y su compromiso con nuestra lucha por la libertad.… pic.twitter.com/R9cZlpSH67 — Edmundo González (@EdmundoGU) January 22, 2025

Η χειρονομία αυτή —την επομένη της ανάληψης των καθηκόντων του Μάρκο Ρούμπιο— δείχνει «την προτεραιότητα που έχει η Βενεζουέλα στην ατζέντα του και τη δέσμευσή του υπέρ του αγώνα μας για την ελευθερία», σχολίασε ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια μέσω X.

«Γνωρίζουμε πως μπορούμε να υπολογίζουμε στους στρατηγικούς μας συμμάχους», συμπλήρωσε η κυρία Ματσάδο, επίσης μέσω X.

Την παραμονή της ορκωμοσίας του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη χαρακτηρίσει τον κ. Γκονσάλες Ουρούτια «εκλεγμένο πρόεδρο» και την κυρία Ματσάδο «αγωνίστρια για τη δημοκρατία», προειδοποιώντας να μην «πάθουν κακό» αυτοί οι «αγωνιστές της ελευθερίας».

Έχοντας εξασφαλισμένη την υποστήριξη του στρατού και των μηχανισμών του κράτους, ο Νικολάς Μαδούρο ορκίστηκε τη 10η Ιανουαρίου για τρίτη εξαετή θητεία στην προεδρία. Ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια χαρακτήρισε «πραξικόπημα» την ορκωμοσία.

Η ορκωμοσία του κ. Μαδούρο επικρίθηκε έντονα από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βρετανία, την ΕΕ, καθώς και από κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής, ανάμεσά τους αυτές της Βραζιλίας και της Κολομβίας, στοιχείο με ειδικό πολιτικό βάρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.