Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διυλίσουν και θα διαθέσουν στην αγορά έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο νέας συμφωνίας με τη Βενεζουέλα, μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ προχώρησε στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με ανώτατα στελέχη της κυβέρνησής του και επικεφαλής ορισμένων από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι αναμένει από τις πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια στη Βενεζουέλα, διευκρινίζοντας ότι οι επενδύσεις αυτές θα γίνουν χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

«Οι μεγάλες πετρελαϊκές μας εταιρείες θα επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια από δικά τους κεφάλαια, όχι από χρήματα της κυβέρνησης. Δεν χρειάζονται κρατικά χρήματα, αλλά χρειάζονται κρατική προστασία», δήλωσε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κατευθύνονται ήδη από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε έναν μήνα παραγωγής της χώρας.

Οι βενεζουελάνικες αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι οι αποστολές αυτές έχουν πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι θα αποφασίσει προσωπικά ποιες πετρελαϊκές εταιρείες θα λάβουν άδεια να δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της ενεργειακής της υποδομής.

«Θα αποφασίσουμε ποιες εταιρείες θα εισέλθουν. Θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους — πιθανότατα σήμερα ή πολύ σύντομα», είπε.

Όπως πρόσθεσε, οι πετρελαϊκές εταιρείες θα διαπραγματεύονται απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι με την ηγεσία της Βενεζουέλας, για την πρόσβαση στα κοιτάσματα της χώρας.

«Είναι μια εντελώς διαφορετική Βενεζουέλα», είπε. «Οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι από τους μεγάλους ωφελημένους».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα μπορεί να αγοράζει «όσο πετρέλαιο θέλει» είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε από τη Βενεζουέλα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το νέο ενεργειακό καθεστώς θα είναι «ανοιχτό για επιχειρηματική δραστηριότητα σχεδόν άμεσα».

«Ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζουν όλοι είναι ότι αν δεν το κάναμε εμείς, θα το έκαναν η Κίνα ή η Ρωσία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην προσπάθειά του να θέσει υπό έλεγχο τα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε επίσης τους εκπροσώπους των τριών πετρελαϊκών κολοσσών που θεωρούνται οι σημαντικότεροι μεταξύ των παρισταμένων: Exxon Mobil, Chevron και ConocoPhillips. Η Chevron είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιωτικός παραγωγός πετρελαίου στη Βενεζουέλα, ενώ τόσο η Exxon όσο και η ConocoPhillips διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία δραστηριοποίησης στη χώρα.

Ο πρώτος επικεφαλής του κλάδου που πήρε τον λόγο ήταν ο Μαρκ Νέλσον, αντιπρόεδρος της Chevron, της δεύτερης μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και της μοναδικής που διαθέτει σήμερα άδεια παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Ο Νέλσον δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ούτε διατύπωσε αιτήματα προς την αμερικανική κυβέρνηση. «Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Chevron αποτελεί μέρος του παρελθόντος της Βενεζουέλας. Είμαστε σίγουρα δεσμευμένοι στο παρόν της», δήλωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil, Ντάρεν Γουντς, υπογράμμισε τόσο τις ευκαιρίες που προσφέρει η Βενεζουέλα όσο και τα σοβαρά εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται.

«Τα περιουσιακά μας στοιχεία έχουν κατασχεθεί εκεί δύο φορές, οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι η επιστροφή για τρίτη φορά θα απαιτούσε πολύ σημαντικές αλλαγές», δήλωσε. «Στη σημερινή της μορφή, δεν είναι εύκολη για επενδύσεις». «Πρέπει να υπάρξουν διαρκείς και αξιόπιστες εγγυήσεις για τις επενδύσεις, καθώς και αλλαγές στη νομοθεσία για τους υδρογονάνθρακες στη χώρα», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ConocoPhillips, Ράιαν Λανς, δήλωσε ότι αμερικανικές τράπεζες, μεταξύ αυτών και η Export‑Import Bank των ΗΠΑ, ενδέχεται να χρειαστεί να εμπλακούν στη χρηματοδότηση επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλα.

Συνεχίζοντας τις τοποθετήσεις του, ο Τραμπ, δήλωσε ότι βλέπει τη Βενεζουέλα και την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως σύμμαχο «αυτή τη στιγμή», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνησή του δεν θέλει την παρουσία της Ρωσίας ή της Κίνα στην περιοχή.

«Τώρα, φαίνονται σύμμαχοι. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να είναι σύμμαχοι και δεν θέλουμε να έχουμε τη Ρωσία εκεί. Δεν θέλουμε να έχουμε την Κίνα εκεί», είπε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν θα συναντηθεί με τη Ροντρίγκες ή άλλους ηγέτες της Βενεζουέλας, ο Τραμπ απάντησε ότι θα ήθελε να συναντηθεί σύντομα με εκπροσώπους της χώρας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα συναντηθεί επίσης με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία τού αφιέρωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης όταν το κέρδισε πέρυσι. «Θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν η άποψή του για την ικανότητα της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να ηγηθεί της Βενεζουέλα θα μπορούσε να αλλάξει, εάν του παραχωρούσε το Νόμπελ Ειρήνης που έχει λάβει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν στην Ιστορία που να αξίζει το Νόμπελ περισσότερο από εμένα».

Όταν ρωτήθηκε εκ νέου πώς μπορεί να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στις πετρελαϊκές εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα, χωρίς την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, ο Αμερικανός πρόεδρος, απάντησε ότι οι πετρελαϊκοί παράγοντες που κάθονταν γύρω του είναι «σκληροί τύποι» και μπορούν σε μεγάλο βαθμό να φροντίσουν μόνοι τους για την ασφάλειά τους. «Πέρα από αυτό, θα έχουν και πολύ καλή ασφάλεια», πρόσθεσε αόριστα.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι πιστεύει ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες αναζητούν εγγυήσεις ασφαλείας καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισέλθουν στη Βενεζουέλα, θα χρησιμοποιούν κυρίως Βενεζουελάνους εργάτες επί τόπου, εκτός από Αμερικανούς. «Θα υπάρχουν Αμερικανοί. Υποθέτω ότι θα χρησιμοποιήσουν πολλούς Αμερικανούς, αλλά θα χρησιμοποιήσουν και πολλούς ανθρώπους από τη Βενεζουέλα και άλλα μέρη, φαντάζομαι. Αλλά νομίζω ότι κυρίως θα χρησιμοποιήσουν Βενεζουελάνους εργάτες», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα ήταν πλεονέκτημα για τις εταιρείες να χρησιμοποιούν ντόπιους εργαζομένους, λόγω της εξοικείωσής τους με την εργασία, επισημαίνοντας επίσης το υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα. «Έχουν πολλούς εξαιρετικούς εργαζομένους. Έχουν πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας και διαθέτουν εργαζομένους που είναι πολύ εξοικειωμένοι με την εξόρυξη πετρελαίου», δήλωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ, σε συντονισμό με τις μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας, κατάσχεσαν ένα τάνκερ που είχε αναχωρήσει από τη χώρα χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε νωρίτερα ότι το δεξαμενόπλοιο επιστρέφει πλέον στη Βενεζουέλα και ότι το πετρέλαιο που μεταφέρει θα πωληθεί μέσω της ενεργειακής συμφωνίας, ενός νέου μηχανισμού που, όπως είπε, δημιουργήθηκε ειδικά για τέτοιες συναλλαγές.



Πηγή: skai.gr

