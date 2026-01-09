Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας καταδίκασαν την Παρασκευή τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν, και κάλεσαν τις ιρανικές αρχές να απόσχουν από τη βία, σε κοινή δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Οι ιρανικές αρχές έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν τον δικό τους πληθυσμό και πρέπει να επιτρέψουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι ειρηνικά χωρίς φόβο αντιποίνων», ανέφερε η κοινή δήλωση.

Την ίδια στιγμή, Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απειλούν με αντίποινα, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται σε ολόκληρο το Ιράν, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για «τρομοκρατικές επιθέσεις» κατά των δυνάμεων ασφαλείας και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναφέρουν δεκάδες νεκρούς διαδηλωτές.

Η υπηρεσία πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων που στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για την καταστολή μαζικών διαδηλώσεων, εξέδωσε ανακοίνωση με προειδοποίηση για «αντίποινα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Tasnim.

Κλιμακώνονται οι ταραχές στο Ιράν

Κλιμακώνονται στο μεταξύ οι αναταραχές στο Ιράν, με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να εξαπλώνονται σε πολλές πόλεις, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και αρκετούς αξιωματικούς της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Τεχεράνης, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, μετέδωσε ότι αρκετοί αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Τεχεράνης σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, όταν δέχθηκαν επίθεση από «ένοπλους διαδηλωτές».

Στην τελευταία κλιμάκωση από την πλευρά της ιρανικής ηγεσίας, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι όσοι εμπλέκονται σε πράξεις σαμποτάζ, εμπρησμούς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

