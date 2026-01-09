Ουκρανοί στο πλήρωμα του ρωσικού τάνκερ Marinera που κατάσχεσαν οι ΗΠΑ

Η πρέσβης της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε την Παρασκευή ότι Ουκρανοί ήταν μεταξύ των μελών του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου Bella-1 ή Marinera, υπό ρωσική σημαία, το οποίο κατασχέθηκε αυτή την εβδομάδα από αμερικανικές δυνάμεις.

Η Όλχα Στεφανίσινα, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Interfax Ukraine, ανέφερε ότι Ουκρανοί διπλωμάτες βρίσκονται σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση του προξενείου στα μέλη του πληρώματος.

«Η πρεσβεία έχει την κατάσταση υπό έλεγχο και χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα για να διατηρεί επαφή με τους Ουκρανούς πολίτες», φέρεται να δήλωσε η Στεφανίσινα.

Το Bella-1, το οποίο μετονομάστηκε πρόσφατα σε Marinera και είναι καταγεγραμμένο ως ρωσικό πλοίο, κατασχέθηκε αυτή την εβδομάδα στον Βόρειο Ατλαντικό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατασχέσει πέντε πλοία τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο προσπαθειών περιορισμού των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλα. Το δεξαμενόπλοιο Olina κατασχέθηκε την Παρασκευή στην Καραϊβική.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απελευθέρωσαν δύο Ρώσους ναυτικούς από το Marinera, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς την Ουάσιγκτον για την απόφαση και δεσμεύθηκε να μεριμνήσει για τον επαναπατρισμό των μελών του πληρώματος.

Το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας είχε αναφέρει την Τετάρτη ότι είχε χάσει την επαφή με το Marinera, αφού αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο πλοίο κοντά στην Ισλανδία.



Πηγή: skai.gr

