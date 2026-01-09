Την ώρα που οι Ιρανοί αναρωτιούνται αν οι διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα θα οδηγήσουν στην κατάρρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ένας κορυφαίος αναλυτής προειδοποίησε ότι η πιθανή πτώση του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν θα μοιάζει με την πτώση της δυναστείας των Παχλαβί το 1979.



«Το μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί Ιρανοί είναι ότι συνεχίζουν να αξιολογούν το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας όπως το 1979», δήλωσε στο CNN ο Βαλί Νασρ, καθηγητής στη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών Johns Hopkins.



Το Ιράν του 1979 και το Ιράν του σήμερα «δεν είναι καθόλου οι ίδιες χώρες - υπάρχουν μεγάλες διαφορές», επισήμανε ο Νασρ, και είναι «λάθος» να τις συγχέουμε.



Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι μια «κυβέρνηση ενός ανθρώπου» όπως η μοναρχία που σάρωσε η επανάσταση, εξήγησε. «Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά έχετε πολλαπλά κέντρα εξουσίας. Έχετε πολιτικές φατρίες. Κυβερνά με συναίνεση... Όλες οι φατρίες περνούν από αυτόν», τόνισε.



Ο Νασρ σημείωσε ότι χρειάστηκαν δύο χρόνια διαμαρτυριών από το 1977 μέχρι που το μέγεθος των λαϊκών διαμαρτυριών να «κατακλύσει» το μοναρχικό σύστημα.



«Είδαμε ότι ο Σάχης δεν ήταν πρόθυμος να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεν ήταν σε θέση να λάβει αποφάσεις... Έως τον Φεβρουάριο του 1979, είχαν περάσει δύο χρόνια και υπήρχε ένα σημείο χωρίς επιστροφή», είπε. Αντίθετα, το καθεστώς του Χαμενεΐ «δεν έχει δείξει απρόθυμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του».



Μια άλλη διαφορά μεταξύ «τότε» και «τώρα» είναι ότι η αντιπολίτευση το 1979 ήταν «πολύ οργανωμένη» και πειθαρχημένη - «αυτό δεν υπάρχει στο σημερινό Ιράν», προειδοποίησε ο Νασρ.

«Υπαρξιακή απειλή»

Το καθεστώς «ζόμπι» του Ιράν αντιμετωπίζει την πιο επικίνδυνη στιγμή του από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 1979, σύμφωνα με έναν άλλο αναλυτή που μίλησε στο CNN.



«Αυτή είναι ίσως η πλέον υπαρξιακή στιγμή που έχει αντιμετωπίσει το ιρανικό καθεστώς από την επανάσταση του 1979», δήλωσε ο Καρίμ Σαντζαντπούρ, ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Endowment for International Peace.



«Οι περιφερειακοί και παγκόσμιοι σύμμαχοί του και εταίροι του έχουν εκδιωχθεί», είπε, αναφερόμενος στον Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία και τον Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα. «Οι περιφερειακοί δορυφόροι του έχουν αποδεκατιστεί από το Ισραήλ. Η οικονομία του χρεοκοπεί ολοένα και περισσότερο. Το πυρηνικό του πρόγραμμα καταστράφηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ. Και ο Πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει το ιρανικό καθεστώς, λέγοντας ότι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν διαδηλωτές, οι ΗΠΑ θα παρέμβουν - ότι η Αμερική είναι «έτοιμη για δράση».»



Ο αναλυτής περιέγραψε την ηγεσία του Ιράν ως καθεστώς «ζόμπι»: «Έχει μια πεθαμένη ιδεολογία. Έχει πεθαμένη νομιμότητα, μια πεθαμένη οικονομία, έναν πεθαμένο ηγέτη, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί αυτή τη φονική ικανότητα».



Παρότι τα ζωτικά σημάδια του καθεστώτος φαίνονται άσχημα, ο Σαντζαντπούρ δήλωσε ότι η πίεση από τα κάτω - με τη μορφή διαδηλωτών - συχνά δεν είναι αρκετή για να επιφέρει την πτώση ενός αυταρχικού καθεστώτος. Αυτή η πίεση πρέπει να συμπληρωθεί από «διαιρέσεις στην κορυφή», ιδίως μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης, του στρατού του Ιράν. «Μέχρι τώρα, δεν έχουμε δει σημάδια διάσπασης», είπε.



Τονίζοντας ότι η επαναστατική δυναμική είναι δύσκολο να προβλεφθεί, πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το Ιράν φαίνεται να βρίσκεται «στα πρόθυρα κάποιου πολιτικού μετασχηματισμού, απλώς επειδή τόσο ο πληθυσμός όσο και το καθεστώς αναγνωρίζουν ότι το status quo δεν είναι βιώσιμο».

Κλιμακώνονται οι ταραχές στο Ιράν

Κλιμακώνονται στο μεταξύ οι αναταραχές στο Ιράν, με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να εξαπλώνονται σε πολλές πόλεις, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και αρκετούς αξιωματικούς της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Τεχεράνης, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, μετέδωσε ότι αρκετοί αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Τεχεράνης σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, όταν δέχθηκαν επίθεση από «ένοπλους διαδηλωτές».

Στην τελευταία κλιμάκωση από την πλευρά της ιρανικής ηγεσίας, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι όσοι εμπλέκονται σε πράξεις σαμποτάζ, εμπρησμούς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παχλαβί προς Τραμπ: Είσαι άνθρωπος του λόγου σου

Να τηρήσει τον λόγο του και να «παρέμβει» στο Ιράν ζητεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ο διάδοχος του θρόνου του Ιράν Ρεζά Παχλαβί σε νέο μήνυμά του στο X. «Έχετε αποδείξει και ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης και άνθρωπος του λόγου σας. Παρακαλώ να είστε έτοιμοι να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον λαό του Ιράν» αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ οι ταραχές στο Ιράν κλιμακώνονται και οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις δεν σταματούν παρά την καταστολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.