Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν στο μέλλον.

«Αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο», είπε σχεδόν απειλητικά

«Θα ήθελα να κάνω μια συμφωνία με τον εύκολο τρόπο, αλλά αν δεν το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε με τον δύσκολο. Και, παρεμπιπτόντως, είμαι φαν της Δανίας επίσης. Πρέπει να σας πω, μου έχουν φερθεί πολύ καλά. Είμαι μεγάλος θαυμαστής τους», είπε.

Ερωτηθείς για μια πρόσφατη αναφορά ότι οι ΗΠΑ σκέφτονται να πληρώσουν τους Γροιλανδούς για να τους πείσουν να ενταχθούν στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μιλάω ακόμα για χρήματα για τη Γροιλανδία».

Οι κορυφαίοι διπλωμάτες που εκπροσωπούν τη Γροιλανδία και τη Δανία στην Ουάσιγκτον συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου την Πέμπτη, ενώ η Γροιλανδία συνεχίζει να δηλώνει δημόσια και ιδιωτικά ότι δεν είναι προς πώληση.

Ο πρέσβης της Δανίας, Jesper Møller Sørensen, και ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, Jacob Isbosethsen, συναντήθηκαν με συμβούλους του Τραμπ, όπως ανέφεραν στη CNN διπλωμάτες που γνωρίζουν το θέμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.