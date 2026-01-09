Ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο επιχείρησης για τη σύλληψη του Πούτιν: «Πάντα είχα καλή σχέση μαζί του»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα μιας στρατιωτικής επιχείρησης για τη σύλληψη και φυλάκιση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν θα εξέταζε κάτι αντίστοιχο με την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. «Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι απαραίτητο. Πάντα είχα καλή σχέση μαζί του», απάντησε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης με κορυφαίους πετρελαϊκούς κολοσσούς, στην οποία ο Τραμπ συζήτησε θέματα ενέργειας και το μέλλον της Βενεζουέλας μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.