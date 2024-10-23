Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Να υποβαθμίσει την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ και του Εργατικού Κόμματος επιχείρησε ο ηγέτης του δεύτερου και πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ.

Η ομάδα του διεκδικητή της αμερικανικής προεδρίας υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην ανεξάρτητη Επιτροπή Ομοσπονδιακών Εκλογών κατά του κυβερνώντος βρετανικού κόμματος για «παράνομη ξένη συνεισφορά και ανάμειξη» στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις.

Αυτή η «κατάφωρη ξένη ανάμειξη» συνίσταται, όπως καταγγέλλεται, στη στήριξη της αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ από μέλη του Εργατικού Κόμματος που έχουν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να βοηθήσουν την εκστρατεία της υποψήφιας των Δημοκρατικών και σε επαφές στελεχών των Εργατικών με το επιτελείο της κ. Χάρις.

Κατά τη διάρκεια του 28ωρου ταξιδιού προς τη Σαμόα για τη σύνοδο των αρχηγών κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας, ο κ. Στάρμερ είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν ότι έχει δημιουργήσει «καλή σχέση» με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δεν κινδυνεύει από την καταγγελία.

Τόνισε δε πως τα μέλη του κόμματός του που έχουν πάει στην Αμερική το έχουν κάνει εθελοντικά και όχι ως απεσταλμένοι των Εργατικών. «Το Εργατικό Κόμμα έχει εθελοντές που έχουν πάει εκεί σχεδόν σε κάθε εκλογές», συμπλήρωσε.

Το Εργατικό Κόμμα έχει τονίσει ότι δεν χρηματοδοτεί το ταξίδι των εθελοντών αυτών. Πάντως η καταγγελία από το επιτελείο Τραμπ αναφέρει πως τους τελευταίους μήνες στις ΗΠΑ έχουν μεταβεί ο προσωπάρχης της Ντάουνινγκ Στριτ Μόργκαν ΜακΣουίνι και ο διευθυντής επικοινωνίας το πρωθυπουργικού γραφείου Μάθιου Ντόιλ ώστε να δώσουν συμβουλές στο επιτελείο της κ. Χάρις.

