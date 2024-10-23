Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες έφτασε στη Ρωσία για τη σύνοδο των Brics

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έφτασε σήμερα το πρωί στη Ρωσία για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής των Brics που διεξάγεται στο Καζάν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές στον λογαριασμό τους στο Telegram.

Ο Γκουτέρες, τον οποίο υποδέχθηκε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της ρωσικής δημοκρατίας του Ταταρτστάν Φαρίντ Μουχαμετσίν, θα συνομιλήσει σήμερα “με μεγάλο αριθμό ηγετών που συμμετέχουν στη σύνοδο”, επεσήμανε χθες, Τρίτη, ο ΟΗΕ.

Το Κρεμλίνο έχει επισημάνει ότι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα συναντηθεί αύριο, Πέμπτη, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και θα συζητήσουν κυρίως τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτή θα είναι η πρώτη διμερής συνάντηση των δύο ανδρών από τον Απρίλιο του 2022, δύο μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στο Καζάν “ο γενικός γραμματέας θα επαναλάβει τις γνωστές θέσεις του για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους όρους για μια δίκαιη ειρήνη που θα βασίζεται στον χάρτη και τις αποφάσεις του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου”, υπογράμμισε χθες ο Φαρχάν Χακ, ένας από τους εκπροσώπους του Γκουτέρες.

Ο Γκουτέρες, ο οποίος έχει εμφανιστεί επανειλημμένα διαθέσιμος να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, έχει υπογραμμίσει πολλές φορές ότι η προσάρτηση ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία “δεν έχει θέση στον σύγχρονο κόσμο”.

“Ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει μια ανοικτή πληγή στην καρδιά της Ευρώπης”, είχε τονίσει και πάλι τον Φεβρουάριο.

Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας εκτίμησε τη Δευτέρα ότι ο Γκουτέρες έκανε “λάθος επιλογή” δεχόμενος να μεταβεί στο Καζάν. “Το μόνο που κάνει είναι να βλάπτει τη φήμη του ΟΗΕ”, έγραψε στο Χ.

Ο Πούτιν με τη σύνοδο αυτή των Brics επιδιώκει να αποδείξει την αποτυχία της δυτικής πολιτικής των κυρώσεων και της απομόνωσης της χώρας του. Χθες συναντήθηκε με πολλούς αξιωματούχους, ανάμεσά τους ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Η ομάδα των Brics μετρούσε το 2009 όταν συστάθηκε τέσσερα μέλη (τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα). Το 2010 εντάχθηκε σε αυτή η Νότια Αφρική και φέτος τέσσερις ακόμη χώρες – η Αιθιοπία, το Ιράν, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

