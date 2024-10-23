O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Ισραήλ και αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης για το Ριάντ προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή.

Ο Άντονι Μπλίνκεν σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους λίγο πριν αποβιβαστεί στο αεροπλάνο, προτρέπει το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία που δημιουργήθηκε από την επιτυχία του να εξαρθρώσει μεγάλο μέρος της Χαμάς στη Γάζα όπως επίσης και τον ηγέτη της, Γιαχία Σινουάρ ώστε να καταλήξει σε μια πιο μακροπρόθεσμη λύση στη σύγκρουση.

«Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε αυτές τις επιτυχίες σε μια διαρκή στρατηγική επιτυχία. Και απομένουν πραγματικά δύο πράγματα να κάνετε, να φέρετε τους ομήρους στο σπίτι και να τερματίσετε τον πόλεμο με την κατανόηση του τι θα ακολουθήσει», είπε ο Μπλίνκεν.

Όπως τόνισε έχει σημειωθεί «πρόοδος» στην αύξηση της βοήθειας προς τη Γάζα, «κάτι που είναι καλό, αλλά χρειάζεται να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος και, το πιο σημαντικό είναι πως πρέπει να διατηρηθεί».

Καλεί επίσης το Ισραήλ να αποφύγει «μεγαλύτερη κλιμάκωση» στην απάντησή του στην πυραυλική επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου.

«Το Ισραήλ να απαντήσει με τρόπους που δε δημιουργούν μεγαλύτερη κλιμάκωση» είπε χαρακτηριστικά.

