Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις τέθηκαν σε κατάσταση επιφυλακής σε ξηρά, αέρα και θάλασσα από την πρώτη στιγμή της σύρραξης Ισραήλ - Ιράν, ανέφερε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία. Το ίδιο, όπως, είπε και οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας.

«Από τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό (σ.σ. η επίθεση στο Ιράν), από τη στιγμή που ελήφθη η πληροφορία, αφού ενημερώθηκε για την επίθεση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι ένοπλες δυνάμεις, όπως και οι άλλες υπηρεσίες μας, έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της Τουρκίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου μας. Τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της Τουρκίας εφαρμόστηκαν από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, αφού ετέθησαν σε κατάσταση επιφυλακής, τόσο στην ξηρά όσο και στον αέρα και σε άλλους τομείς, όπως η θάλασσα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος.

Στη δήλωσή του, ο Ομέρ Τσελίκ ανέφερε επίσης: «Ομοίως και ταυτόχρονα, η υπηρεσία πληροφοριών, οι μονάδες εσωτερικής ασφαλείας, εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους έναντι πιθανών προκλήσεων στο εσωτερικό της χώρας. Από τη στιγμή που το θέμα ετέθη στον πρόεδρο μας, αμέσως μετά την ενημέρωση που έλαβε η Τουρκία για την επίθεση, όλες οι υπηρεσίες εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους σε κατάσταση επιφυλακής».

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι «υποστηρίζουμε πλήρως την ασφάλεια, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν» και χαρακτήρισε «απαράδεκτο ένα κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να δέχεται τέτοιου είδους παράνομες επιθέσεις, με τρόπο που αντιβαίνει στο Δίκαιο».

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ εκτίμησε ότι «φυσικά στο σημείο που φθάσαμε τώρα, μετά την επίθεση των ΗΠΑ, έχει προκύψει μία κατάσταση στην οποία ενδέχεται να ξεσπάσουν πολύ πιο εκτεταμένες και βαθιές συγκρούσεις σε ολόκληρη την περιοχή».

Αναφερόμενος δε στα σενάρια καθεστωτικής αλλαγής στο Ιράν, ο Ομέρ Τσελίκ, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι απαράδεκτο το να μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος, και μάλιστα να μετατοπίζουμε μια επίθεση προς τον στόχο της αλλαγής καθεστώτος, ενώ αρχικά ήταν τα πυρηνικά όπλα, στη συνέχεια στόχος έγιναν οι πολιτικές υποδομές και τώρα μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος. Ιδιαίτερα η στοχοποίηση του θρησκευτικού ηγέτη στο Ιράν είναι απολύτως απαράδεκτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

