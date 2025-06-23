Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Κατάρ και Ιράκ

Σε μείζονα κλιμάκωση οδηγούνται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν αντέδρασε δυναμικά μετά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών του εγκαταστάσεων, εκτοξεύοντας συνολικά 11 πυραύλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κατάρ και Ιράκ. Η επίθεση εντάσσεται στην επιχείρηση με την ονομασία «Υπόσχεση Νίκης», όπως ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν.

Επιχείρηση αντιποίνων και δηλώσεις απο το Ιράν

Το Ιράν τόνισε ότι η απάντησή του ήταν «ανάλογη» με τη δράση των ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωποι του επιβεβαίωσαν ότι οι αμερικανικές βάσεις που επλήγησαν βρίσκονται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, προς το Κατάρ υπογραμμίστηκε πως η ενέργεια αυτή «δεν συνιστά απειλή για τον φίλο και αδελφό μας γείτονα». Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία, εν αναμονή της αντίδρασης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αμυντικά μέτρα και διεθνείς αντιδράσεις

Μετά την επίθεση, το Μπαχρέιν και το Κατάρ έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους ως προληπτικό μέτρο, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εναέριου χώρου και των αεροδρομίων «προς το συμφέρον της ασφάλειας της χώρας». Υπενθυμίζεται ότι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις λειτουργούν και στα δύο κράτη. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε επιπλέον τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο μέχρι την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Γαλλική καταδίκη της αμερικανικής επίθεσης

Από το Όσλο, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε νωρίτερα την «απουσία νομικού πλαισίου» για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, αν και αναγνωρίζει την ανάγκη αποτροπής απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Ο Γάλλος πρόεδρος στάθηκε στη σημασία της διπλωματίας, επισημαίνοντας πως η συνέπεια στην εφαρμογή των συμφωνιών — όπως εκείνη του 2015— μπορεί να αποδώσει.

Ένταση στον Περσικό Κόλπο – Θέση του Κατάρ

Το Κατάρ καταδίκασε με έντονο τρόπο την ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση εντός του εμιράτου, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του και του εναέριου χώρου του. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τα συστήματα αεράμυνας λειτούργησαν αποτελεσματικά και αναχαίτισαν τους πυραύλους προτού προκληθούν ζημιές, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή.

Πηγή: Deutsche Welle

